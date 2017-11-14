Мостовой не увидел в матче с Аргентиной футбола в исполнении российской сборной

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что результат в товарищеском матче со сборной Испании будет зависеть от того состава, что выставит на игру соперник.

Товарищеский матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в 21:45 по московскому времени.

– Главный вопрос, который тревожит большое количество болельщиков: сыграет ли сборная России завтра в футбол?

– Понимаю подоплеку вашего вопроса. Приходится признать, что футбола в матче с Аргентиной с нашей стороны было мало. Мы увидели в основном, как российские игроки обороняются. Хотя в старте вышли три форварда... Мячом почти не владели. Аргентина нам его просто не отдавала. С Испанией придется нелегко. Но есть одно «но».

– Какое?

– Пока мы не знаем, какой состав выставят испанцы. Они же тоже в субботу проводили матч – с Коста-Рикой. Разнесли ее – 5:0, а та в свою очередь, забила нам четыре гола. Вот и делайте выводы о силе «Красной фурии».