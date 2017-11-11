Глушаков, Джикия и Кузяев выйдут в стартовом составе сборной России, Месси и Краневиттер сыграют за Аргентину

Сборные России и Аргентины огласила стартовый состав на товарищеский поединок.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев, Рауш, Фернандес, Полоз, Кокорин, Смолов.

Аргентина: Ромеро, Маскерано, Пеццелла, Отаменди, Перес, Краневиттер, Ло Сельсо, Сальвио, Ди Мария, Месси, Агуэро.

Поединок состоится в Москве, в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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