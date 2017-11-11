Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков, Джикия и Кузяев выйдут в стартовом составе сборной России, Месси и Краневиттер сыграют за Аргентину

Глушаков, Джикия и Кузяев выйдут в стартовом составе сборной России, Месси и Краневиттер сыграют за Аргентину

11 ноября 2017, 15:19
13

Сборные России и Аргентины огласила стартовый состав на товарищеский поединок.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев, Рауш, Фернандес, Полоз, Кокорин, Смолов.

Аргентина: Ромеро, Маскерано, Пеццелла, Отаменди, Перес, Краневиттер, Ло Сельсо, Сальвио, Ди Мария, Месси, Агуэро.

Поединок состоится в Москве, в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина Россия
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СШГЭС
1510403021
Реальный состав, не для обороны.
Ответить
Italian_93
1510403060
Олигофрены Кудряшов, Васин и Полоз в старте, да еще вечные запасные Кутепов, Жирков и Смольников, да и Ерохин и п.з..болистый Заболотный. Давай Аргентина 4 минимум
Ответить
a-rakhmatov
1510403466
Состав оптимальный, удачи сборной России))
Ответить
aaaaahhhh
1510403591
жалко Конифеича, - напхают ему сегодня полную пазуху карамелек:)))
Ответить
lekseij2007
1510403741
Смолов не в форме
Ответить
Liverpool#krasnodar
1510404038
Считаю вместо полоза миранчука любого можно было выпустить в остальном все четко
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1510404683
Опять 5 защей,господи,видимо нормальной игры от нашей сборной нам не видать вплоть до отставки Черчесова после ЧМ((
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1510405004
Сегодня солнце зашло за тучи, Сегодня волны бьют так больно, Я видел как умирала надежда России, Моя душа плачет...
Ответить
Чикомас
1510405273
Нормальный состав. Давайте без травм, ребята..
Ответить
vanikischin
1510406788
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout
Ответить
Главные новости
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
7
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+