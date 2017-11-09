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  • Милевский: «Хочу, чтобы фанаты приходили на стадион и кричали «Миля, Миля!»

Милевский: «Хочу, чтобы фанаты приходили на стадион и кричали «Миля, Миля!»

9 ноября 2017, 00:51
5

Нападающий брестского «Динамо», а ранее – сборной Украины Артем Милевский рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками. Игрок просит фанатов оставлять мнения при себе.

«Я много читаю о себе. Иногда психую, мне не нравится. Но я умею с этим справляться. Самое главное, что у меня есть семья, которая думает про меня, а я думаю о них. А то, что там думают многие люди… Пусть свои мнения при себе оставят.

Я раньше говорил о том, что ничего бы не поменял в своей жизни. Может быть, только не хотел бы знать тех людей, которые окружали меня в одно время в Киеве. Не всех, а некоторых.

Для меня очень важно, чтобы болельщики приходили на стадион и кричали «Миля, Миля!» как сейчас. Я пришел в брестское «Динамо», тренировался и тренируюсь в поте лица, выхожу и все доказываю своей игрой. По-моему, пока неплохо получается», – сказал Милевский Dynamomania.

В период с 2006 по 2012 годы игрок провел 50 матчей за украинскую сборную (восемь голов).

Источник: Бомбардир.ру
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Милевский Артем
Комментарии (5)
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Павел Буре
1510178737
Эх артемий, чтобы кричали надо заслужить, а не клянчить!
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rubinovyi2
1510205147
Так заплати-крикнут.))
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K-MISH-S
1510205423
Миля заслуживает, если не верите, смотрите статистику. Хватит судить его только по прошлому.
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makson_klim
1511551981
Артем молодец!Всегда считал и считаю его классным футболистом!Правильно,что на родину приехал играть
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Par Mezan
1511720984
Понты колотить не надо было в прошлой украинской жизни! Гусар, плять, жопа пополам! Играй дальше, щенок!
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