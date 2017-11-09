Милевский: «Хочу, чтобы фанаты приходили на стадион и кричали «Миля, Миля!»

Нападающий брестского «Динамо», а ранее – сборной Украины Артем Милевский рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками. Игрок просит фанатов оставлять мнения при себе.

«Я много читаю о себе. Иногда психую, мне не нравится. Но я умею с этим справляться. Самое главное, что у меня есть семья, которая думает про меня, а я думаю о них. А то, что там думают многие люди… Пусть свои мнения при себе оставят.

Я раньше говорил о том, что ничего бы не поменял в своей жизни. Может быть, только не хотел бы знать тех людей, которые окружали меня в одно время в Киеве. Не всех, а некоторых.

Для меня очень важно, чтобы болельщики приходили на стадион и кричали «Миля, Миля!» как сейчас. Я пришел в брестское «Динамо», тренировался и тренируюсь в поте лица, выхожу и все доказываю своей игрой. По-моему, пока неплохо получается», – сказал Милевский Dynamomania.

В период с 2006 по 2012 годы игрок провел 50 матчей за украинскую сборную (восемь голов).