Кришито считает «Зенит» одним из самых больших клубов Европы

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что два года назад мог перейти в итальянский «Интер». Также игрок отметил: выступать за сине-бело-голубых для него честь.

«Интер» в 2015 году действительно выходил на «Зенит», но россияне потребовали очень большую сумму. Поэтому трансфер не случился. Не жалею, что так вышло.

Я сыграл в России больше 200 матчей, участвую в голах. Воспринимаю это как честь. Считаю «Зенит» одним из самых больших клубов в Европе», – сказал Кришито, чьи слова приводит CalcioNews24.

Итальянец выступает за «Зенит» с 2011 года.