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Кришито считает «Зенит» одним из самых больших клубов Европы

8 ноября 2017, 19:04
20

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что два года назад мог перейти в итальянский «Интер». Также игрок отметил: выступать за сине-бело-голубых для него честь.

«Интер» в 2015 году действительно выходил на «Зенит», но россияне потребовали очень большую сумму. Поэтому трансфер не случился. Не жалею, что так вышло.

Я сыграл в России больше 200 матчей, участвую в голах. Воспринимаю это как честь. Считаю «Зенит» одним из самых больших клубов в Европе», – сказал Кришито, чьи слова приводит CalcioNews24.

Итальянец выступает за «Зенит» с 2011 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (20)
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DOCTOR PENALTY
1510158548
По вложениям Зенит безусловно один из самых больших клубов Европы.
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Полная Канистра
1510160006
на счёт одним из самых больших клубов есть очень большие сомнения
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la verdad
1510160478
Мог перейти, но.... Смешно читать :) Кроме Зенита ты никому не интересен, смирись
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oyabun
1510161984
Самый большой в плане вливаемого в него Газпромом халявного народного бабла? Тогда да! Вообще вне конкуренции.
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GoLenaStop
1510162879
Самая большая дыра в Европе...
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polt
1510162907
На уровне Барсы, Реала, МЮ...? Насмешил. .Обосраться и не жить. Был лучшего о нем мнения.
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nik55
1510164144
Кришито считает «Зенит» одним из самых больших клубов Европы по вложенных государственных денег
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fanchik
1510164249
Питер действительно красивый и большой,но только не футбол с "газпромовской" душой
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Юрэс
1510165054
ДА ........ули там Европы! ?!?!?! МИРА ***! !!!!!
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батог
1510168212
По размеру?
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