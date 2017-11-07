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  • Заболотный – о матче с Аргентиной: «Никакой паники у сборной России нет, будем смотреть и выигрывать»

Заболотный – о матче с Аргентиной: «Никакой паники у сборной России нет, будем смотреть и выигрывать»

7 ноября 2017, 13:22
16

Нападающий сборной России Антон Заболотный накануне товарищеского матча с Аргентиной подчеркнул, что игроки национальной команды не боятся столь именитого соперника.

По словам футболиста, в коллективе присутствует некоторое волнение, но не паника.

«Тренируемся в отличном настроении, идет хорошая подготовка. Волнение и должно присутствовать, но паники какой-то нет. Рабочее настроение, это будет серьезная проверка нашей команды. Будем смотреть и выигрывать, никто никого не боится.

Для меня Месси не лучший футболист мира, у меня в приоритете, например, Ибрагимович. Я хочу быть таким, как он. Но Месси, безусловно, является гениальным футболистом, в этом сомнений нет. Мне будет приятно увидеть его на поле и выйти рядом.

Слухов о том, кто возьмет футболку Месси, нет. Я таких разговоров не слышал. Мы готовимся к матчу и разговариваем по работе», – сказал Заболотный.

Поединок Россия – Аргентина пройдет в Москве в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Аргентина Заболотный Антон
Комментарии (16)
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АЛЕКС 58
1510052492
Все толпой будете бегать за Месси 90 минут,в надежде получить его майку!А играть думаете!? Даже если проиграете,то достойно,биться до конца!
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Fan Loko mik
1510053909
Ключевая фраза, будем смотреть.......и выигрывать! Что смотреть он собрался? Это как в анекдоте! Матч Бразилия - Россия счет 10:0, штрафной в ворота сборной России. В стенке все игроки стоят лицом к бьющему игроку, а один повернулся лицом к своим воротам. Ему говорят: " Ты чего, развернись", а он отвечает: "Вы как хотите, а я гол хочу посмотреть." Вот так же и Заболотный хочет смотреть как ему штук 5 влупят!
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Italian_93
1510055495
Смешно
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ribavadim
1510055992
Выигрывать...?!!
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acer2003
1510058055
Ну,если Заполотный сказал, то точно выиграют )))
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√монегаск√
1510066528
Он наверное хотел сказать,будем смотреть как нас выигрывают!)))))
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Евгений Лесников
1510069158
А я думал,что Заболотный играть собирается,а не смотреть....или он для себя заранее определил место на лавке во время игры ?
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qwera 1969
1510071416
Ты будешь смотреть на лавке, как вас будут драть.....
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Обер-КанцлерЪ
1510078764
Заболотный - толковый игрок, его бы в Зенит вместо Дзюбы. А что он сказать должен был? Дрожим коленями, хз что делать, всё пропало ? Нормально ответил, молодец.
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deinego77@yandex.ru
1510083819
Вот именно вы будете смотреть находясь на поле как надо играть!
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