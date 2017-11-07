Заболотный – о матче с Аргентиной: «Никакой паники у сборной России нет, будем смотреть и выигрывать»

Нападающий сборной России Антон Заболотный накануне товарищеского матча с Аргентиной подчеркнул, что игроки национальной команды не боятся столь именитого соперника.

По словам футболиста, в коллективе присутствует некоторое волнение, но не паника.

«Тренируемся в отличном настроении, идет хорошая подготовка. Волнение и должно присутствовать, но паники какой-то нет. Рабочее настроение, это будет серьезная проверка нашей команды. Будем смотреть и выигрывать, никто никого не боится.

Для меня Месси не лучший футболист мира, у меня в приоритете, например, Ибрагимович. Я хочу быть таким, как он. Но Месси, безусловно, является гениальным футболистом, в этом сомнений нет. Мне будет приятно увидеть его на поле и выйти рядом.

Слухов о том, кто возьмет футболку Месси, нет. Я таких разговоров не слышал. Мы готовимся к матчу и разговариваем по работе», – сказал Заболотный.

Поединок Россия – Аргентина пройдет в Москве в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.