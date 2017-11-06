Манчини: «Мне комфортно в России. Страна отлично проведет ЧМ-2018»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о клубе и России в интервью Rai Sport.

«Мне комфортно в России. Санкт-Петербург – красивый город. Я работаю в большом клубе с развитой инфраструктурой и современным стадионом.

Россия провела хорошую подготовку к чемпионату мира-2018, поэтому турнир пройдет отлично», – сказал итальянец.

52-летний Манчини возглавил «Зенит» в июне. После 16-ти туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице.

Чемпионат мира пройдет с 14-го июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах.