Моуринью: «Я должен был бежать за Конте, чтобы пожать ему руку?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не видит ничего предосудительного в том, что он не пожал руку рулевому «Челси» Антонио Конте после поражения (0:1) в матче 11-го тура АПЛ.

«Вы хотите, чтобы я догонял Конте в центре поля? Я был там, пожал руку людям, стоявшим рядом. Думаю, один из них был его помощником. Поэтому, считаю, обменявшись рукопожатием с ним я выполнил свой долг. Я не могу бегать за Конте.

Почему я должен ждать в тоннеле? А разве ему не нужно ждать? Не вижу в этой ситуации никаких проблем. Журналисты всегда обращают на это внимание, но с этим нет никаких проблем», – сказал Моуринью.