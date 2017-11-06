Монтелла: «Верю, что «Милан» до конца будет идти к своей цели»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после победы над «Сассуоло» (2:0) в матче 12-го тура Серии А подчеркнул, что «россонери» будут до конца идти к своей цели. По мнению специалиста, его команда не слишком отстает по эффективности от лидеров чемпионата.

«Я был бы более обеспокоен, если бы мы вырывали очки в матчах против слабых команд и отлично справлялись с грандами. Это значило бы, что у больших клубов сейчас есть что-то большее, чем у «Милана». Тем не менее я не вижу большой пропасти между нами. Мы не слишком отстаем от них с точки зрения эффективности, но три поражения доказывают, что нам все еще есть над чем работать.

Я обладаю большой верой, поскольку игроки команды в любом случае прибавят, и это логично. Молодежь рядом с ними тоже будет расти. Я по-прежнему убежден, что мы будем идти к своей цели до конца», – сказал Монтелла.

После 12-ти туров «Милан» располагается на седьмом месте в турнирной таблицы, имея в своем активе 19 очков и отставая от лидирующего «Наполи» на 13 баллов.