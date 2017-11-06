Чухлов: «Дзюба и Полоз – это минус два футболиста в составе «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов считает, что в составе команды из Санкт-Петербурга не хватает квалифицированных футболистов. Он отметил Олега Шатова, который не может в текущем сезоне вернуть себе место в основном составе команды.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами.

– Четыре матча кряду «Зенит» не забивает в РФПЛ, пять матчей уже составляет серия без побед. Так хотелось голов Манчини, что он выставил в основе сразу трех форвардов?

– Сегодня по игре – Дзюба и Полоз – это минус два футболиста. Еще в эту компанию надо Ерохина добавить. Когда не часто дают шанс выходить в основном составе, этот шанс надо использовать. Вообще мысли у команды не вижу. Смотрел матч, вместе с приятелем специально считали: в первые 25 минут больше трех точных передач подряд не могли сделать!

– Дело в прессинге? ЦСКА показал «Рубину», как надо играть против «Зенита».

– Не знаю, в прессинге ли дело, но ведь все это отрабатывается на тренировках, как выходить из-под него. Но не знаю, чем они занимаются, как тренируются. Но команда такого уровня, с высококлассными аргентинцами и лучшими футболистами России, а ведь скупили всех (или почти всех) – так вот они просто не могут отдавать передачи друг другу. Ни мысли, ни желания, ничего не вижу.

– Если просто посмотреть на схему, которую использовал Манчини, то вроде бы получается, что три форварда сами по себе. Из троих полузащитников там – оборонительного плана Краневиттер, почти такой же по функционалу Ерохин, и только Паредес с острым пасом…

– Как я уже сказал, Ерохин – это минус один. И не разрушитель он даже. Сегодня Паредес и Краневиттер непонятно во что играли. Вы правильно говорите, что Краневиттер – оборонительного плана, а Паредес раньше передачами, мыслью отличался, но в матче с «Рубином» этого вообще не ощущалось. До концовки матча вообще «Зенит» ничего не показывал. На 87-й минуте Смольников навесил с фланга и Кокорин не забил гол, еще был эпизод, когда Иванович дважды после углового бил по воротам Джанаева, тоже могли забить. Но поставленной игры у команды нет.

– На 86-й минуте Дриусси не попал в ближний угол. На 89-й минуте Смольников и Дриусси должны были решать судьбу матча. То есть моментов все же хватало, могли штуки три точно забить.

– Так зачем было ждать эти последние минуты? Что «Зенит» делал до 82-й минуты? Это команда, которая претендует на чемпионство. А вышел этот сбитый летчик, елки! Все потерял Шатов, пока не играл.

– Вот он так назвал себя после матча в Тронхейме, это о чем говорит? Обида?

– Вообще это переоценка себя. Он никак не может понять, что пришел другой тренер с другим видением футбола. Манчини требует, значит, Шатов должен стараться, исполнять, а не играть только назад и поперек.

– У Шатова было почти полчаса в Казани, чтобы что-то доказать.

– Да, он шел в обыгрыш на коротенького, обрезал, три передачи запорол. Пять потерь мяча – вот что сделал Шатов.