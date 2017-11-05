РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом», петербуржцы не выигрывают на протяжении пяти матчей подряд

В матче 16-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Рубином» – 0:0. Безвыигрышная серия петербургского клуба составляет пять встреч.

После этой ничьей сине-бело-голубые расположились на втором месте в турнирной таблице. «Рубин» идет на 10-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов (Цакташ, 81), Оздоев, М’Вила, Канунников (Карадениз, 88), Жемалетдинов (Азмун, 75).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля (Шатов, 67), Ерохин, Паредес, Краневиттер (Дриусси, 75), Дзюба, Кокорин, Полоз (Жирков, 56).

Предупреждения: Гранат, 24; Бауэр, 54; М'Вила, 61 – Паредес, 72.

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