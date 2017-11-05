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  • РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом», петербуржцы не выигрывают на протяжении пяти матчей подряд

РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом», петербуржцы не выигрывают на протяжении пяти матчей подряд

5 ноября 2017, 20:53
69

В матче 16-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Рубином» – 0:0. Безвыигрышная серия петербургского клуба составляет пять встреч.

После этой ничьей сине-бело-голубые расположились на втором месте в турнирной таблице. «Рубин» идет на 10-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов (Цакташ, 81), Оздоев, М’Вила, Канунников (Карадениз, 88), Жемалетдинов (Азмун, 75).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля (Шатов, 67), Ерохин, Паредес, Краневиттер (Дриусси, 75), Дзюба, Кокорин, Полоз (Жирков, 56).

Предупреждения: Гранат, 24; Бауэр, 54; М'Вила, 61 – Паредес, 72.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит
Комментарии (69)
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DUHSANBE
1509904505
Зенит дермо. Могу с любого спорит!
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vladik12
1509904521
Ну и болото ваш "Зенит".
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insider_retro
1509904604
Яркая, динамичная, но не результативная игра!.. Очков по максимуму не добыли ни те, ни те… На радость другим!!..)) Рубин скорее жив!..)) Зенит опять не забивает…
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Ванечка
1509904608
Сколько можно, мать вашу?! Манекены беспомощные, ****! Почему в старте постоянно Дерьмохин, который дерево деревом?! Вечно просирает мяч! Выкинуть его нахрен и забыть, что таковой футболист (а футболист ли?) играл в "Зените"!
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slavа0508
1509904730
С таким составом,,,,,и столько очков терять,,,непонятное что твориться в Зените,,,ладно Локо теряет у них ротации состава вообще нет
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MaxKlim
1509904892
Пздц ужасная игра Зенита, с такой игрой о чемпионстве нужно забыть!! Хоть и болею за Зенит, но игра ужас! Смотрел Локо-ЦСКА намного интереснее
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DUHSANBE
1509904965
В зените играют одни гомосеки
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Сармат Ростов
1509905053
Казань- молодцы!!! Ничего не дали сделать Зинаиде Газпромовне!!!
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Полная Канистра
1509905186
ща орлов запоет /С голубого ручейка начинается п./ агры вообще ноль деньги на ветер наши поздравления
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cska-62
1509906107
После поражения "Зенита" от тульского "Арсенала" я писал: cska-62, 15.10.2017, 21:14 Думаю, что теперь у «Зенита» проблема под названием «КУЧА БАБЛА»! Газпром настолько расточителен, что напокупал два состава с хвостиком, которые могут спокойно бороться за золото. Тренера грамотного пригласил. И вот теперь Манчини наигрывает эти два состава с хвостиком в одной команде. Получается местами. Главное достижение Манчини в том, что он оживил Кокорина, а вот командная игра и игровые связи хромают. С блеском проведённых матчей мало. Иначе и судьям помогать бы питерцам не приходилось. Сегодня судья судил честно. Результат на табло! https://bombardir.ru/news/522796-RFPL-Arsenal-obygral-Zenit-v-gostyah#24341117
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