Кротов: «Хотелось бы забить «Спартаку»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился ожиданиями от матча 16 тура РФПЛ против московского «Спартака». Бывший футболист красно-белых хочет их огорчить.

«Со «Спартаком» всегда интересные встречи. Это прошлогодний чемпион, лидер чемпионата. Мы будем настраиваться на победу. Надеюсь, будет удачный для нас результат, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Постараюсь забить гол», – сказал Кротов.

Матч состоится 5 октября и начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию.