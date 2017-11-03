Лукаку: «Многие воспринимают меня как готового игрока. Но мне всего 24 года»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился отношением к профессиональному прогрессу.

«Многие воспринимают меня как готового игрока. Мне всего 24 года – нельзя судить обо мне как о сформировавшемся футболисте. Я лучше проведу целый год, работая над собой, чем резко заберусь наверх и буду медленно падать.

Я знаю, что обладаю талантом. Могу забивать левой, правой и головой. Но я также хочу создавать и иметь больше голевых передач.

Я нахожусь в идеальном возрасте и переживаю идеальный этап карьеры. Хочу быть победителем и выйти на новый уровень», – сказал игрок сборной Бельгии.

Лукаку пополнил состав «МЮ» в июле, перейдя из «Эвертона» за 76 миллионов фунтов. В 16-ти матчах за «красных дьяволов» он забил 11 голов и отдал три результативные передачи.