Ловчев: «Спартак» свой шанс поиграть в Лиге чемпионов весной потерял в Мариборе»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев остался недоволен не только результатом «Спартака» в последнем матче Лиги чемпионов против «Севильи», но еще больше был разочарован самой игрой в исполнении красно-белых. Бывший футболист сборной СССР считает, что все проблемы столичных футболистов связаны с психологией.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.

– «Спартак» в Севилье в первые полчаса совсем не играл в футбол и закономерно получил мяч в свои ворота. Хотя сразу было ясно, что рано или поздно испанский клуб своего добьется, почему так пассивно поначалу действовала команда Карреры?

– Меня такая игра «Спартака» не удивила, потому что это не первый случай. В прошлом году была у красно-белых радость в игре, когда они еще не стали чемпионами, рвались наверх, тогда они играли в атакующий футбол, который награждал их голами на последних минутах, секундах. А сейчас я довольно часто вижу, когда они пытаются добиться успеха малой кровью. Так было и в матче с «Тосно», с «Ростовом» и в других встречах. «Спартак» отходит назад и теряет победы. Кто-то говорит, что силенок не хватает или еще чего-то. Нет, это что-то в голове не то у игроков созревает.

Когда я вчера увидел «Спартак», который не способен двух передач подряд сделать, не может взять мяч под контроль… Полузащитники были постоянно закрыты, Фернандо, который вообще ведет игру, передач 6 или 7 отдал чужому. А впереди находился один Луис Адриано, который никак не мог зацепиться за мяч. Убаюкивало спартаковцев и то, что у соперника до поры не возникало моментов для взятия ворот. Однако я не сомневался, что в конце концов кто-нибудь где-нибудь кого-нибудь упустит – и все равно испанцы забьют гол.

И только когда петух все же клюнул, тренер решился показать, что мы же не защищающаяся команда. Выпустил Попова, Зе Луиша, атакующих игроков. Почему с самого начала было так не сделать? «Спартак» же вообще не умеет защищаться! Уже долгие-долгие годы не может. Еще когда я играл, то защита была приличная, целостная. А уже к «Спартаку» Романцева это относилось в меньшей степени, потому он все время атаковал (правда, и класс игроков у той команды был значительно выше). Я был просто ошарашен тем, как играл вчера «Спартак» минут 70. Пока «Спартаком» вдруг не стала «Севилья», которая в концовке стала бояться упустить победу. Последние 15 минут матча показали, что можно было играть в этот футбол с первых минут.

– Фернандо здорово исполнил штрафной в первом тайме, матч мог иначе сложиться, забей бразилец.

– Это и невезение, и мастерство Фернандо, и заслуга Серхио Рико, который дотянулся до мяча и спас команду. Ведь забивал уже бразилец такие мячи!

– Впереди два тура, до «Ливерпуля» всего три очка. Можно попробовать обыграть его в Англии в заключительном туре?

– Для меня совершенно очевидно, что «Спартак» свой шанс поиграть в Лиге чемпионов весной потерял в Мариборе. Вели со счетом 1:0, и были возможности развить успех. У Карреры атакующий состав, сделай им акцент на большее число забитых голов! Тогда не придется бояться, как бы не влетел какой-нибудь шальной гол. Двух очков, которые были потеряны в Словении, видимо, и не хватит. Ну что ж, будет «Спартак» играть в Лиге Европы.