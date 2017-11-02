Роналду: «Я мало забиваю? Погуглите «голы Криштиану»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей результативности.

«Я мало забиваю? Я совершенно спокоен насчет своих голов. Думаю, вас (журналистов – прим. «Бомбардира») интересуют только голы и цифры, а не сама игра.

Погуглите «голы Криштиану». Все, что увидите, – мои», – сказал 32-летний португалец.

В нынешнем сезоне Роналду забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 12-ти играх всех турниров.

Вчера команда Зинедина Зидана уступила «Тоттенхэму» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.