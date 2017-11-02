Месси выиграл 65 тысяч в суде и отдал их на благотворительность

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выиграл судебный процесс с газетой La Razon.

В июле 2014 года Альфонс Уссиа написал о том, что аргентинец не заслужил звания лучшего игрока ЧМ-2014 и принимает препараты для роста. Месси подал на издание в суд с обвинением в клевете.

Согласно Mirror, Месси получил от La Razon 65 тысяч фунтов компенсации.

Футболист передал средства в благотворительную организацию «Врачи без границ».

Напомним, на чемпионате мира сборная Аргентины дошла до финала, где уступила команде Германии со счетом 0:1.