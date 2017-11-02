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  • Месси выиграл 65 тысяч в суде и отдал их на благотворительность

Месси выиграл 65 тысяч в суде и отдал их на благотворительность

2 ноября 2017, 17:23
7

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выиграл судебный процесс с газетой La Razon.

В июле 2014 года Альфонс Уссиа написал о том, что аргентинец не заслужил звания лучшего игрока ЧМ-2014 и принимает препараты для роста. Месси подал на издание в суд с обвинением в клевете.

Согласно Mirror, Месси получил от La Razon 65 тысяч фунтов компенсации.

Футболист передал средства в благотворительную организацию «Врачи без границ».

Напомним, на чемпионате мира сборная Аргентины дошла до финала, где уступила команде Германии со счетом 0:1.

Источник: Mirror.co.uk
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (7)
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Антибиотик
1509633334
Хорошо заниматься благотворительностью, когда Месси или Роналду получают миллионы. И ещё обо всем этом транслируют на весь мир. А ведь человек с большой буквы это тот, кто отдаст 50 рублей просящему милостыню, когда у самого в кармане лишь сотня и никому об этом не похвастается.
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Avaretz
1509635846
Мда,65тыс, это что мне 65 рублей кому отдать
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Динияр Билялетдинов
1509637110
красавец
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insider_retro
1509639338
За клевету наказал, людям через фонд врачей помог... И то, и то правильно!
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777+
1509639454
Я думаю все остались в "выигрыше" : Месси совершил благородный поступок, корреспондент - пропиарился, газета тоже на рекламе отбила потери, а главное, я надеюсь, - деньги пойдут по назначению....
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MU-fanatic
1509721310
этим жестом Месси просто отвел лишние подозрение от правды!!!а юристам заплатил,чтобы дело выиграли)))делов то...
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