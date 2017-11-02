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  • Червиченко: «Можно болеть всем сердцем, но совершать «быдлячие» поступки – неприемлемо»

Червиченко: «Можно болеть всем сердцем, но совершать «быдлячие» поступки – неприемлемо»

2 ноября 2017, 14:41
20

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение болельщиков красно-белых в матче ЛЧ против «Севильи» (1:2). Фанаты московского клуба прибыли на выезд, несмотря на запрет УЕФА продавать билеты на гостевой сектор.

«Во вчерашней истории с нашими болельщиками в Севилье нет однозначного ответа. Если встать на сторону объективности, то можно получить клеймо «не патриота». Спартаковские болельщики – это не образец идеального поведения. Наверное, в России это одни из самых агрессивных болельщиков. Нет ничего удивительного в том, что на клуб накладывают из-за их поведения штрафы, санкции и запреты. Не могу понять природу их поступков и выходок. Можно болеть всем сердцем, можно болеть неистово, но совершать «быдлячие» поступки – совершенно неприемлемо. Наверное, это добавляет авторитета в узком кругу лиц с ограниченным умственным ресурсом, но точно не приносит пользы ни клубу, ни нормальным болельщикам. Это наносит урон стране, ведь все предупреждения потом учитываются.

Иногда происходят вещи, которые должны были произойти. Например, как недавно наши фанаты дали бой англичанам в Марселе. Я скажу крамольную вещь, но я приветствую, когда зазнавшихся и обозревших ставят на место. Это должно быть разово и так, как это было сделано. Ребята пострадали, но пострадали за дело. Англосаксам и прочим нужно указать их место в жизненной иерархии. Что касается всех остальных вещей, которые не задевают чести, а делаются просто от отсутствия мозгов – это за пределами разумного. Не стоит удивляться, что есть ответная реакция, как вчера это было в Севилье», — сказал Червиченко.

Ранее мнением о ситуации поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Севилья Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (20)
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Каратель помойников
1509623317
пусть кинут в меня камнем,но тут я с червиченко соглашусь,по делу всё сказал
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insider_retro
1509623738
Для кого-то неприятно, но, во многом, правильно сказал... Фанатское движение очень разношёрстое, но поведение агрессивнонастроеной части даёт повод для представления о всей армии болельщиков клуба!.. Причём, чаще негативное и с последствиями для клуба и простых болельщиков... Сложно даже предположить, какие "зашибательские задумки" есть у лидеров группировок для проявления себя на домашнем ЧМ... Для них "красота и крутость", для страны - позор и нагибание со стороны ФИФА...
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Медвепут великий
1509623896
"Англосаксам и прочим нужно указать их место в жизненной иерархии" Это что за закидон?
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Decorhome
1509624075
все верно
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hevbn 28
1509625364
Я прекрасно понимаю, что фан движение практически по всему миру одинаково и драки болельщиков это даже в какой то степени нормально, но только за пределами стадиона и только когда не затрагивает посторонних людей, тоже самое касается других фан проявлений ,например кинули фаер у себя в гараже подышали вдоволь и пошли на стадион это бы устроило всех.
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Антибиотик
1509629052
Совершенно прав.
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pashasmou
1509629578
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gormab
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OfaZavr
1509638172
в целом согласен, если ведут себя так то нужно находить и наказывать, но не так чтобы нормальные тоже страдали за них.
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мы_не_рабы
1509643662
В кои века соглашусь с "обиженным". Дело даже не в том, что можно стать не патриотом, рассуждая объективно о болельщиках клуба. Патриотизм - дело совсем другое. А вот то, что повторяется всё это из раза в раз, и ничего не меняется, и все футбольные функционеры говорят и говорят о нарушениях и ничего не делают, вот где проблема. Быдлятина не думает ни о команде, ни о болельщика, ни о будущем футбола в стране. Но спрашивать надо не только с них, но и с тех, кто должен обеспечивать безопасность на стадионе, с руководства клубов и РФС. Не можете обеспечить безопасность, идите работать в другое место.
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