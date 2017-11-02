Червиченко: «Можно болеть всем сердцем, но совершать «быдлячие» поступки – неприемлемо»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение болельщиков красно-белых в матче ЛЧ против «Севильи» (1:2). Фанаты московского клуба прибыли на выезд, несмотря на запрет УЕФА продавать билеты на гостевой сектор.

«Во вчерашней истории с нашими болельщиками в Севилье нет однозначного ответа. Если встать на сторону объективности, то можно получить клеймо «не патриота». Спартаковские болельщики – это не образец идеального поведения. Наверное, в России это одни из самых агрессивных болельщиков. Нет ничего удивительного в том, что на клуб накладывают из-за их поведения штрафы, санкции и запреты. Не могу понять природу их поступков и выходок. Можно болеть всем сердцем, можно болеть неистово, но совершать «быдлячие» поступки – совершенно неприемлемо. Наверное, это добавляет авторитета в узком кругу лиц с ограниченным умственным ресурсом, но точно не приносит пользы ни клубу, ни нормальным болельщикам. Это наносит урон стране, ведь все предупреждения потом учитываются.



Иногда происходят вещи, которые должны были произойти. Например, как недавно наши фанаты дали бой англичанам в Марселе. Я скажу крамольную вещь, но я приветствую, когда зазнавшихся и обозревших ставят на место. Это должно быть разово и так, как это было сделано. Ребята пострадали, но пострадали за дело. Англосаксам и прочим нужно указать их место в жизненной иерархии. Что касается всех остальных вещей, которые не задевают чести, а делаются просто от отсутствия мозгов – это за пределами разумного. Не стоит удивляться, что есть ответная реакция, как вчера это было в Севилье», — сказал Червиченко.

Ранее мнением о ситуации поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.