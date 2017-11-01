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  • Промес — о фанатах «Спартака»: «Без них будет сложно, но я хочу привезти им три очка»

Промес — о фанатах «Спартака»: «Без них будет сложно, но я хочу привезти им три очка»

1 ноября 2017, 20:43
9

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Севильей».

«Будет сложно в Севилье без наших фанатов. Поэтому я хочу привезти для них домой три очка. Это самое малое, что мы можем сделать. Придется тяжело, но, думаю, мы готовы к этому.

Всегда плохо, когда болельщики не могут поехать на выезд, чтобы поддержать свою команду. Тем более я знаю, как они хотели быть здесь, как важно это для них.

Но это решение УЕФА. Конечно, грустно, но, думаю, мы сделаем это вместе в Ливерпуле», — сказал Промес.

Напомним, что УЕФА запретил продажу билетов на матч с «Севильей» для болельщиков «Спартака» из-за использования пиротехники в матче первого тура Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

Встреча «Севилья» – «Спартак» начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Севилья Промес Квинси
Комментарии (9)
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Fedulz-13th
1509559179
Ждем. Главное включи удачу и везения
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DOCTOR PENALTY
1509559456
Верим в победу, вперёд Спартак !!!
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Красногорск_Фан
1509560217
Ну а что, а вдруг (с) Верим в РОССИЙСКУЮ команду. хрень всякая испанская нам не указ и не препятствие. Не барса, ни реал, ни атлетико. А куятень сделанная дома с разгромным щетом
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vladik12
1509560953
Верим, ребята!
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the best of spartak
1509561239
из-за горстки дэбилов нормальные фанаты теперь не смогут поддержать свой любимый клуб! надеюсь давка со стороны болельщиков Севильи на Спартак никак не повлияет, и мы увезем домой хотябы очко! Будет сложно, но мы справимся! надеюсь...............
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Dominator777
1509561645
Если хочешь - привози, никто из спартаковских и Российских болельщиков не будет против.Все в твоих ногах. Ждем от тебя голов в матче с Севильей.
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Александ1982
1509561861
мужики всем удачи Спартак верим, надеемся ,болеем !!
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RedWhiteFans2
1509562281
Очень хочется наказать этих «жирных котов» возомнивших о себе обладателей Лиги чемпионов. К ногтю Испанию.
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Dellleone
1509563746
Объясните нафига жечь пиратехнику???? Что за тупизм ни как по другому нельзя поддерживать команду ??? Теперь из за этих идиотов страдает команда потому что без болельщиков на выезде тяжело !!!
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