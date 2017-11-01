Промес — о фанатах «Спартака»: «Без них будет сложно, но я хочу привезти им три очка»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Севильей».

«Будет сложно в Севилье без наших фанатов. Поэтому я хочу привезти для них домой три очка. Это самое малое, что мы можем сделать. Придется тяжело, но, думаю, мы готовы к этому.

Всегда плохо, когда болельщики не могут поехать на выезд, чтобы поддержать свою команду. Тем более я знаю, как они хотели быть здесь, как важно это для них.

Но это решение УЕФА. Конечно, грустно, но, думаю, мы сделаем это вместе в Ливерпуле», — сказал Промес.

Напомним, что УЕФА запретил продажу билетов на матч с «Севильей» для болельщиков «Спартака» из-за использования пиротехники в матче первого тура Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

Встреча «Севилья» – «Спартак» начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.