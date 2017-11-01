Фернандес: «Мог не сыграть с «Базелем» из-за травмы. Несколько раз откачивали из ноги кровь»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что из-за травмы мог пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (2:1).

В данной встрече 27-летний россиянин провел на поле всю игру и заработал желтую карточку.

«Я еще в Краснодаре травмировал левое бедро, а в матче с «Зенитом» повторно получил удар по больному месту. Противная травма! Нога воспалилась, отекла, пришлось несколько раз откачивать кровь. Из-за этого пропустил игру с «Арсеналом». Но наши физиотерапевты – настоящие мастера своего дела. Давид, Тони проделали отличную работу и все-таки подготовили меня к «Базелю», за что я им искренне благодарен.

Решение об участии в матче с «Базелем» приняли в самый последний момент. Мы правда сомневались, смогу ли выйти на поле. Окончательное решение было принято непосредственно перед игрой. В игре боли не чувствовал. Доктор сделал укол, я хорошенько разогрел мышцы – и вперед. К счастью, обошлось без осложнений», – сказал Фернандес.