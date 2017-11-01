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  • Фернандес: «Мог не сыграть с «Базелем» из-за травмы. Несколько раз откачивали из ноги кровь»

Фернандес: «Мог не сыграть с «Базелем» из-за травмы. Несколько раз откачивали из ноги кровь»

1 ноября 2017, 16:13
9

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что из-за травмы мог пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (2:1).

В данной встрече 27-летний россиянин провел на поле всю игру и заработал желтую карточку.

«Я еще в Краснодаре травмировал левое бедро, а в матче с «Зенитом» повторно получил удар по больному месту. Противная травма! Нога воспалилась, отекла, пришлось несколько раз откачивать кровь. Из-за этого пропустил игру с «Арсеналом». Но наши физиотерапевты – настоящие мастера своего дела. Давид, Тони проделали отличную работу и все-таки подготовили меня к «Базелю», за что я им искренне благодарен.

Решение об участии в матче с «Базелем» приняли в самый последний момент. Мы правда сомневались, смогу ли выйти на поле. Окончательное решение было принято непосредственно перед игрой. В игре боли не чувствовал. Доктор сделал укол, я хорошенько разогрел мышцы – и вперед. К счастью, обошлось без осложнений», – сказал Фернандес.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (9)
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Decorhome
1509542470
молодец
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bset
1509543111
Вот чтобы не было таких событий, надо достойных людей иметь на замену. А то сколько играем, усилить игру некем. Вот Дзагоев только вчера, но это отдельный разговор.
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DOCTOR PENALTY
1509543439
И при этом Марио был одним из лучших на поле. Снимаем шляпу!
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СашкаГуров
1509545548
Марио красава!!!!
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Отчаянный Пердун
1509547575
настоящий боец здоровья ему!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1509549035
Вот такими должны быть лидеры команды!Настоящий мужик!
Ответить
DIDI 23
1509552867
Герой!
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OfaZavr
1509553010
Классный игрок, боец. Все время разное терпит то с носом, то с ногой. Здоровья!
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Reenjii
1509555540
Присоединюсь ко всему сказаному, Марио действительно крут, представляю как его из ЦСКА проважать будут.
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