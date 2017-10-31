Каррера: «Зобнин с «Севильей» не сыграет, решение по Зе Луишу и Ещенко примем в день матча»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне встречи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» рассказал, выйдут ли на поле защитник Андрей Ещенко, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш, прибывшие вместе с командой в Испанию.

Напомним, все трое футболистов восстанавливаются после травм.

– С вами прилетели Зобнин, Ещенко и Зе Луиш. Что скажете о состоянии каждого?

– Зобнин приехал не для того, чтобы играть. Его нет в заявке, он еще не закончил восстановление. По Зе Луишу и Ещенко решим в день матча.

Поединок «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.