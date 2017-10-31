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  • Каррера: «Зобнин с «Севильей» не сыграет, решение по Зе Луишу и Ещенко примем в день матча»

Каррера: «Зобнин с «Севильей» не сыграет, решение по Зе Луишу и Ещенко примем в день матча»

31 октября 2017, 23:47
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне встречи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» рассказал, выйдут ли на поле защитник Андрей Ещенко, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш, прибывшие вместе с командой в Испанию.

Напомним, все трое футболистов восстанавливаются после травм.

– С вами прилетели Зобнин, Ещенко и Зе Луиш. Что скажете о состоянии каждого?

– Зобнин приехал не для того, чтобы играть. Его нет в заявке, он еще не закончил восстановление. По Зе Луишу и Ещенко решим в день матча.

Поединок «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Севилья Ещенко Андрей Зобнин Роман Зе Луиш Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Cubinec1989
1509485154
Там ЦСКА такой голешник закатил а у нас обзор "кто же завтра выйдет на поле"
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VVM1964
1509486036
ЕЩЕНКО ВЫХОДИ , А ТО ПЕТКОВИЧ ОПЯТЬ НАЧУДИТ .
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polozovs
1509486465
только бы не Петкович - молю !!! Я уже даже Мельгарехо готов терпеть, лишь бы в защите играл настоящий мужик
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DOCTOR PENALTY
1509486594
Парни поправляйтесь, с вами на поле веселее.
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oyabun
1509511821
Главное чтобы Каррера Петковича не поставил. А с любым другим составом будет норм. Прорвёмся!
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OfaZavr
1509522486
лишь бы не Петкович и не Кутепов в старте.
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