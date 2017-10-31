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  • Главный тренер «Барселоны» оценил перспективы возвращения Неймара в команду

Главный тренер «Барселоны» оценил перспективы возвращения Неймара в команду

31 октября 2017, 14:22
12

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о возможности возвращении в команду Неймара. Бразилец в летнее трансферное окно был продан в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.

«Возвращение Неймара? Людям нравится пытаться заставить меня сказать что-то такое. Давайте посмотрим, что произойдет в будущем, что мне еще сказать? Думаю, лучше, если я действительно ничего не стану комментировать по данному моменту», – сказал тренер.

Неймар в текущем сезоне провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар Вальверде Эрнесто
Комментарии (12)
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emdroof
1509451033
Цирк
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Fan Loko mik
1509454350
Хорошо оценил!!!
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diadushka
1509455694
а почему бы и не вернуть, примерно за 100 млн.?!) Получится, что далеких от футбола арабов развели на 122 млн.
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Timoor8607
1509456556
скучает по Эль классико!
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BlackMurder
1509457120
папа Неймара окуеет от заморочек с сыном
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Decorhome
1509457629
возвращение блудного сына)
Ответить
SERG63
1509457677
Да хватит уже... Дайте поиграть на радость ВСЕМ!¡
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EcioAuditore
1509459955
Да Неймар скучает только потому что в Барсе толком ему бегать не надо было, а в ПСЖ надо как папа карло отрабатывать
Ответить
Pablo845
1509461554
Молчи-за умного сойдешь!
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Александр52
1509466995
Ребята все очень просто. В Барсе, где он служил, был особый дух, он создавался последние 10 лет, и этот дух называется Лео Месси. Да , это чудесный аромат атмосферы гения, который может взять в своё лоно или отторгнуть. Барса , это как Рай, где всё красиво и расставлено иерархически, там служат своему великому делу -радовать миллионы болельщиков. Туда попасть просто так, даже за большие бабки невозможно. Там надо доказать свою религию и преданность. Вот Неймар, величайший из величайших, но не Бог, соскочил из-за своего папы, почти с вершины Олимпа. Говорят, что Париж всегда Париж, но столица футбольного мира это Барселона, она создаёт шедевры и мировые эталоны, и вот товарищ Неймар этого не понял. Может ли он вернуться, и это будет благо для нас для всех, но что скажет Бог? Но они друзья, и Лео может принять правильное решение сделать нам всем подарок. Месси приложит всё, чтобы вернуть друга Неймара в Барсу. Нужно уметь прощать.
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