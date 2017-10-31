Главный тренер «Барселоны» оценил перспективы возвращения Неймара в команду

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о возможности возвращении в команду Неймара. Бразилец в летнее трансферное окно был продан в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.

«Возвращение Неймара? Людям нравится пытаться заставить меня сказать что-то такое. Давайте посмотрим, что произойдет в будущем, что мне еще сказать? Думаю, лучше, если я действительно ничего не стану комментировать по данному моменту», – сказал тренер.

Неймар в текущем сезоне провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.