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Ещенко и Зе Луиш вернулись в общую группу

31 октября 2017, 11:35
9

Футболисты «Спартака» провели тренировку на клубной базе перед вылетом в Испанию на матч Лиги чемпионов с «Севильей». Занятие началось с разминки, а затем все игроки приступили к основной части занятия. При этом голкиперы Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко тренировались по отдельной программе, а Андрей Ещенко и Зе Луиш работали в общей группе.

После обеда красно-белые отправятся в аэропорт, откуда вылетят в Испанию.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Лига чемпионов Спартак Ещенко Андрей Зе Луиш
Комментарии (9)
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Алекc
1509441866
Бонифаций, давай уже возвращайся скорее, заждались!
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oyabun
1509442068
Интересно, в общей группе уже работают и Зобнин и Ещенко и Зе Луиш. А вот кто из них будет играть завтра с Севильей? Или всех пока поберегут?
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OfaZavr
1509443163
Неужто Зе Луиш вернулся, я думал случиться ли это вообще когда-нибудь.
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Алекс 914
1509443721
Ждем Зобнина, Самедова и Жано!!! Надеемся на положительный исход в Испании!!!
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Полная Канистра
1509446489
ну наконец то дождались особенно Луиша давай твой черёд настал дербань оборону противника и голов им полную корзину
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subbotaspartak
1509447430
Надежда пока есть. В строй Спартак весь!
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VVM1964
1509459924
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ , ЖДЕМ ОСТАЛЬНЫХ .
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