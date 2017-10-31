Ещенко и Зе Луиш вернулись в общую группу

Футболисты «Спартака» провели тренировку на клубной базе перед вылетом в Испанию на матч Лиги чемпионов с «Севильей». Занятие началось с разминки, а затем все игроки приступили к основной части занятия. При этом голкиперы Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко тренировались по отдельной программе, а Андрей Ещенко и Зе Луиш работали в общей группе.

После обеда красно-белые отправятся в аэропорт, откуда вылетят в Испанию.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени.