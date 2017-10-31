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ФИФА может расширить клубный ЧМ до 24 команд

31 октября 2017, 01:25
1

ФИФА продолжает раздумывать над вопросом повышения интереса к клубному чемпионату мира. Так, представитель организации Райнхарт Гриндель рассказал, что футбольные чиновники рассматривают вариант с 2021 года увеличить количество участников турнира до 24 коллективов.

Все они будут разбиты на три группы, а все соревнование должно пройти в течение 18 дней. Более подробная формула турнира пока не сообщается.

Сейчас в клубном чемпионате мира участвуют шесть клубов – победители главных международных турниров своих конфедераций.

Источник: Associated Press
Весь мир
Комментарии (1)
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Sosisochkin
1509421904
Ой пусть делают что хотят этот турнир все равно не интересный
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