ФИФА может расширить клубный ЧМ до 24 команд

ФИФА продолжает раздумывать над вопросом повышения интереса к клубному чемпионату мира. Так, представитель организации Райнхарт Гриндель рассказал, что футбольные чиновники рассматривают вариант с 2021 года увеличить количество участников турнира до 24 коллективов.

Все они будут разбиты на три группы, а все соревнование должно пройти в течение 18 дней. Более подробная формула турнира пока не сообщается.

Сейчас в клубном чемпионате мира участвуют шесть клубов – победители главных международных турниров своих конфедераций.