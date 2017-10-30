Лев не собирается тренировать «Баварию» после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев опроверг информацию о возможности возглавить «Баварию» после окончания чемпионата мира-2018.

«Я не рассматриваю такой вариант продолжения карьеры. Да, я когда-то говорил, что могу представить себя тренером клуба, потому что мне нравится каждодневная работа. Но впереди чемпионат мира, и у меня контракт с федерацией до 2020 года. Так что сейчас все мои мысли только о предстоящем чемпионате мира», – сказал Лев.

На данный момент действующего чемпиона Бундеслиги тренирует Юпп Хайнкес, чей контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Федерация футбола Германии выступает против ухода Лева из национальной сборной и хочет продлить с ним контракт.