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    «Бавария» хочет пригласить Лева после чемпионата мира-2018

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить «Баварию». По информации источника, мюнхенский клуб хочет пригласить 57-летнего специалиста в команду после окончания чемпионата мира-2018.

    На данный момент действующего чемпиона Бундеслиги тренирует Юпп Хайнкес, чей контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

    Федерация футбола Германии выступает против ухода Лева из национальной сборной и хочет продлить с ним контракт.

    Источник: Bild

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    08.10.2017 18:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 9 октября 2017, 11:39

      Лёв наведёт порядок в Баварии!!! а вот для сборной, это будет большой потерей.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 19:40

      У немцев своя железная логика. Всё очень прагматично, никаких шараханий. Все увидели , как на Кубке Конфедераций они продемонстрировали умение омолаживать состав. Ни у кого такого нет. По тренерам у них такой же вдумчивый подход : ведь после ЧМ главное - это чемпионат своей страны. Где должны быть лучшие?

      1
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      Рейтинг: +7867

      BarStep 8 октября 2017, 19:26

      Вот с кем следует нашему РФСу поработать...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 октября 2017, 19:14

      Кому будет нужен четвертьфиналист ЧМ ,вылетевший от хозяев ЧМ..?))

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > shinnik 8 октября 2017, 19:44

      Штаааа?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Victor.Vings 8 октября 2017, 20:04

      Какой-то не волжский выговор...
      Шайзэватый какой-то..

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 8 октября 2017, 18:24

      Отличное решение! Вот только для немецкой сборной это будет коллосальная проблема!

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