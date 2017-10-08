«Бавария» хочет пригласить Лева после чемпионата мира-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить «Баварию». По информации источника, мюнхенский клуб хочет пригласить 57-летнего специалиста в команду после окончания чемпионата мира-2018.

На данный момент действующего чемпиона Бундеслиги тренирует Юпп Хайнкес, чей контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Федерация футбола Германии выступает против ухода Лева из национальной сборной и хочет продлить с ним контракт.