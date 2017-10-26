Роббен: «Игра с «Лейпцигом» стоила «Баварии» очень много нервов»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен считает, что матч Кубка Германии против «РБ Лейпцига» получился очень интересным для болельщиков, но не менее сложным от этого для самих футболистов.

«Игра стоила нам очень много нервов. Это был футболом очень высокого уровня, друг другу противостояли две топ-команды. Игра была очень интенсивной.

Мы пропустили будучи в большинстве, но, к счастью, смогли сравнять. Потом у нас было еще много шансов, но не везло.

Юпп Хайнкес хорошо подготовил нас. Мы знали, что нас ждет. В первом тайме мы играли нормально, в том числе и без мяча. Мы грамотно располагались, в обороне все было нормально, но мы допускали слишком много ошибок при построении игры. Соперник в такие моменты был очень опасен. При нашей потери мяча они сразу устремлялись вперед», – считает футболист.

Матч 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершился со счетом 1:1. В серии пенальти были сильнее гости – 4:5.