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Зидан назвал залог своего успеха в «Реале»

25 октября 2017, 07:51
9

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что залог его успеха в мадридском клубе строится на доверии со стороны футболистов. Напомним, француз получил награду лучшему тренеру года по версии ФИФА.

«Для меня всегда имел значение тот факт, что футболисты верят в мои слова, которые я реализую на практике, а не титулы, выигранные мной в качестве футболиста. Когда игроки верят в тебя, то ты можешь многого добиться», – заявил Зидан.

Француз дважды привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов (сезон-2015/16 и 2016/17), выигрывал с клубом чемпионат Испании (сезон-2016/17), Суперкубок страны (2017), Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016).

Источник: ФИФА
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1508908269
В Реале все звёзды, и Зидан сумел их сплотить. Заметьте - без панибратства. Поэтому клуб выигрывает.
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TY13R
1508911432
тут просто авторитет своё берёт...
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Gullit 76
1508915117
Большим тренером будет.
Ответить
Pablo845
1508915684
Зидан-это крутой мужик-уважаю.
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Lev Aleks
1508916431
Зидан мой кумир, следил за ним всю его футбольную карьеру, тут только положительные моменты........по поводу его заслуг как тренера, да кто-то скажет у него состав звёздный, отвечу да именно так, а вы попробуйте всех этих звёзд держать в сжатом кулаке без конфликтов и делать так, чтобы они играли уважали своего тренера)))
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овертайм
1508917689
надеюсь тот факт, что почти никого не купили летом не скажется в конце сезона....
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