Зидан назвал залог своего успеха в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что залог его успеха в мадридском клубе строится на доверии со стороны футболистов. Напомним, француз получил награду лучшему тренеру года по версии ФИФА.

«Для меня всегда имел значение тот факт, что футболисты верят в мои слова, которые я реализую на практике, а не титулы, выигранные мной в качестве футболиста. Когда игроки верят в тебя, то ты можешь многого добиться», – заявил Зидан.

Француз дважды привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов (сезон-2015/16 и 2016/17), выигрывал с клубом чемпионат Испании (сезон-2016/17), Суперкубок страны (2017), Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016).