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    Зидан назвал залог своего успеха в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что залог его успеха в мадридском клубе строится на доверии со стороны футболистов. Напомним, француз получил награду лучшему тренеру года по версии ФИФА.

    «Для меня всегда имел значение тот факт, что футболисты верят в мои слова, которые я реализую на практике, а не титулы, выигранные мной в качестве футболиста. Когда игроки верят в тебя, то ты можешь многого добиться», – заявил Зидан.

    Француз дважды привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов (сезон-2015/16 и 2016/17), выигрывал с клубом чемпионат Испании (сезон-2016/17), Суперкубок страны (2017), Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016).

    Источник: ФИФА

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    25.10.2017 07:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 октября 2017, 10:48

      надеюсь тот факт, что почти никого не купили летом не скажется в конце сезона....

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 октября 2017, 10:27

      Зидан мой кумир, следил за ним всю его футбольную карьеру, тут только положительные моменты........по поводу его заслуг как тренера, да кто-то скажет у него состав звёздный, отвечу да именно так, а вы попробуйте всех этих звёзд держать в сжатом кулаке без конфликтов и делать так, чтобы они играли уважали своего тренера)))

      2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Lev Aleks 25 октября 2017, 13:52

      Верно подмечено.

      -2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Lev Aleks 26 октября 2017, 10:47

      при том что тот же Бенитес более опытный тренер и тот провалился в Реале, а Зидан с тем же составом вон какую шикарную историю пишет клубу)

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 25 октября 2017, 10:14

      Зидан-это крутой мужик-уважаю.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 октября 2017, 10:05

      Большим тренером будет.

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 октября 2017, 09:03

      тут просто авторитет своё берёт...

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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 08:11

      В Реале все звёзды, и Зидан сумел их сплотить. Заметьте - без панибратства. Поэтому клуб выигрывает.

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      Рейтинг: +150

      dvb > DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 09:37

      В 2006 его ведь уговаривали на ЧМ поехать. Там ходили слухи вплоть до того что он команду тренировал, а не Доменек. и Якобы провальный старт был из-за конфликта с тренером, но типа Зидан сплотил команду и довёл до финала.

      конечно великий человек.

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