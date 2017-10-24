Гендиректор «Крыльев Советов» опроверг информацию СМИ о возможном увольнении Тихонова

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков опроверг слухи, появившиеся сегодня в СМИ относительно будущего главного тренера команды Андрея Тихонова. Сообщалось, что самарский клуб может в ближайшее время уволить 47-летнего специалиста со своего поста.

«Все разговоры о смене главного тренера – просто слухи. У команды сейчас небольшой спад, но это рабочий момент. Москва не сразу строилась. Тренерский штаб работает и будет работать дальше. У «Крыльев Советов» большой кредит доверия к Андрею Тихонову», – сказал Шашков.

После 19-ти туров «Крылья Советов» располагаются на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Енисея» на девять очков.