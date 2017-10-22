Клопп — о «Тоттенхэме»: «У них отличный состав. Сложно найти игроков лучше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» был претендентом на титул в течение последних двух лет и остается им сейчас. У них есть Гарри Кейн, Деле Алли и Эриксен, Среди центральных защитников сложно найти кого-то лучше, чем Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд.

Эриксен — один из лучших игроков в Премьер-лиге. Помимо него есть Мусса Сиссоко, уровень которого мы знаем, и кореец Сон, который играет не так много, но делает это очень полезно.

У них отличный состав. Это действительно хорошая команда. Очень сложно найти игроков лучше, чем те, которые у них уже есть», — сказал Клопп сайту Sportsmall.

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени. «Ливерпуль» идет на восьмой строчке в турнирной таблице с 13-ю очками, «Тоттенхэм» занимает третью строчку с 17-ю очками.