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  • Клопп — о «Тоттенхэме»: «У них отличный состав. Сложно найти игроков лучше»

Клопп — о «Тоттенхэме»: «У них отличный состав. Сложно найти игроков лучше»

22 октября 2017, 14:39
2

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» был претендентом на титул в течение последних двух лет и остается им сейчас. У них есть Гарри Кейн, Деле Алли и Эриксен, Среди центральных защитников сложно найти кого-то лучше, чем Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд.

Эриксен — один из лучших игроков в Премьер-лиге. Помимо него есть Мусса Сиссоко, уровень которого мы знаем, и кореец Сон, который играет не так много, но делает это очень полезно.

У них отличный состав. Это действительно хорошая команда. Очень сложно найти игроков лучше, чем те, которые у них уже есть», — сказал Клопп сайту Sportsmall.

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени. «Ливерпуль» идет на восьмой строчке в турнирной таблице с 13-ю очками, «Тоттенхэм» занимает третью строчку с 17-ю очками.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Клопп Юрген
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1508674821
Молодец Юрген, в футболе не должно быть мелочей. И ещё, надо заметить, Клопп никогда не допускает панических изречений.
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vick-north-west
1508695446
Ну, постелили себе соломки, упали не так больно. Забыл Юрген выделить своего коллегу - Почеттино, грамотно строит игру по сопернику, умеет расставить своих звездных игроков по местам. И не дает поблажек на тренировках, физически шпоры готовы оказались лучше.
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