Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клопп — о «Тоттенхэме»: «У них отличный состав. Сложно найти игроков лучше»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

    «Тоттенхэм» был претендентом на титул в течение последних двух лет и остается им сейчас. У них есть Гарри Кейн, Деле Алли и Эриксен, Среди центральных защитников сложно найти кого-то лучше, чем Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд.

    Эриксен — один из лучших игроков в Премьер-лиге. Помимо него есть Мусса Сиссоко, уровень которого мы знаем, и кореец Сон, который играет не так много, но делает это очень полезно.

    У них отличный состав. Это действительно хорошая команда. Очень сложно найти игроков лучше, чем те, которые у них уже есть», — сказал Клопп сайту Sportsmall.

    Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени. «Ливерпуль» идет на восьмой строчке в турнирной таблице с 13-ю очками, «Тоттенхэм» занимает третью строчку с 17-ю очками.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2017 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 октября 2017, 21:04

      Ну, постелили себе соломки, упали не так больно. Забыл Юрген выделить своего коллегу - Почеттино, грамотно строит игру по сопернику, умеет расставить своих звездных игроков по местам. И не дает поблажек на тренировках, физически шпоры готовы оказались лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 15:20

      Молодец Юрген, в футболе не должно быть мелочей. И ещё, надо заметить, Клопп никогда не допускает панических изречений.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11