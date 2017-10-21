Английский журналист: «Погба получает почти в два раза больше, чем весь состав «Хаддерсфилда»

«Хаддерсфилд Таун» в матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Сотрудник ESPN Дэвид Ровелл поделился информацией о зарплатах в командах.

«Полузащитник «МЮ» Поль Погба получает почти в два раза больше, чем состав «Хаддерсфилда». А «Хаддерсфилд» только что обыграл «Юнайтед», – написал журналист в твиттере, прикрепив фотографию баннера.

На растяжках написано: «неважно, насколько велик ваш клуб и сколько у вас опыта – у вас нет границ, если есть страсть и желание».

Согласно Mirror, в мае «Юнайтед» увеличил недельную зарплату 24-летнего Погба до 165-ти тысяч фунтов.

Напомним, «Хаддерсфилд» победил «красных дьяволов» впервые за 65 лет.