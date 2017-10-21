Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Английский журналист: «Погба получает почти в два раза больше, чем весь состав «Хаддерсфилда»

    «Хаддерсфилд Таун» в матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Сотрудник ESPN Дэвид Ровелл поделился информацией о зарплатах в командах.

    «Полузащитник «МЮ» Поль Погба получает почти в два раза больше, чем состав «Хаддерсфилда». А «Хаддерсфилд» только что обыграл «Юнайтед», – написал журналист в твиттере, прикрепив фотографию баннера.

    На растяжках написано: «неважно, насколько велик ваш клуб и сколько у вас опыта – у вас нет границ, если есть страсть и желание».

    Согласно Mirror, в мае «Юнайтед» увеличил недельную зарплату 24-летнего Погба до 165-ти тысяч фунтов.

    Напомним, «Хаддерсфилд» победил «красных дьяволов» впервые за 65 лет.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 22 октября 2017, 06:19

      Да... Был позор... Согласен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 21 октября 2017, 23:54

      В М.Ю. помимо баклажана,куча бесполезных чертей с непомерной зарплатой.Один только физрук-переводчик чего стоит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 21 октября 2017, 21:47

      А кто из состава Хаддерсфильда не готов откусить себе яйцо чтобы играть за МЮ, Барселону, Баварию, Реал? Выиграли- честь и хвала. Но на протяжении 38 игр нужен стабильный результат

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11