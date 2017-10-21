Клопп не считает, что «Ливерпуль» по игре сильно отстает от «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил несогласие с оценками, что игра «красных» сильно отстает от «Манчестер Сити». Кроме того, немец видит в лидерстве «горожан» в АПЛ и роль своей команды.

«На 500 миль от них мы точно не отстаем, несмотря на то что они взлетели высоко. В этом, в частности, «Сити» помогла победа над нами со счетом 5:0. Кстати, отрадно, что после той неудачи мы не утратили уверенность в себе.

Моя команда не совсем далека от игры «горожан» и по-прежнему участвует в гонке за высокие места. Сезон длинный, и впереди, уверен, «Ливерпуль» будет много побеждать, если будет хладнокровным», – сказал Клопп.

«Красные» идут на восьмом месте в таблице.