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    Клопп не считает, что «Ливерпуль» по игре сильно отстает от «Манчестер Сити»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил несогласие с оценками, что игра «красных» сильно отстает от «Манчестер Сити». Кроме того, немец видит в лидерстве «горожан» в АПЛ и роль своей команды.

    «На 500 миль от них мы точно не отстаем, несмотря на то что они взлетели высоко. В этом, в частности, «Сити» помогла победа над нами со счетом 5:0. Кстати, отрадно, что после той неудачи мы не утратили уверенность в себе.

    Моя команда не совсем далека от игры «горожан» и по-прежнему участвует в гонке за высокие места. Сезон длинный, и впереди, уверен, «Ливерпуль» будет много побеждать, если будет хладнокровным», – сказал Клопп.

    «Красные» идут на восьмом месте в таблице.

    Источник: Independent.co.uk

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    21.10.2017 11:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 21 октября 2017, 12:21

      Сити на голову выше

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 21 октября 2017, 11:32

      по последнему матчу между собой видно обратное

      0
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 > серега кашин 21 октября 2017, 12:22

      Тупа Ливер заработал удаление, а там просто дожали

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