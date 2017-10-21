Колосков: «УЕФА мог оштрафовать «Спартак» и на большую сумму»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о санкциях, которые получил «Спартак».

Напомним, что красно-белые были оштрафованы на 33 тысячи евро за поведение болельщиков в матче с «Севильей». Также УЕФА обязал московский клуб частично закрыть трибуны на ближайшем домашней встрече Юношеской лиги УЕФА с «Марибором» за проявления расизма со стороны фанатов.

«Все сделано в рамках регламента, могли «Спартак» оштрафовать и на большую сумму. Это не первый случай, связанный с поведением спартаковских болельщиков. Я считаю, что «Спартак» должен спокойно и с достоинством нести это наказание, а также попробовать предпринять меры для того, чтобы этого не повторялось.

Пока мы не будем осуществлять жесткий контроль и жесткие наказания, все так и будет продолжаться, будут штрафовать и так далее», – сказал Колосков.