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    Колосков: «УЕФА мог оштрафовать «Спартак» и на большую сумму»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о санкциях, которые получил «Спартак».

    Напомним, что красно-белые были оштрафованы на 33 тысячи евро за поведение болельщиков в матче с «Севильей». Также УЕФА обязал московский клуб частично закрыть трибуны на ближайшем домашней встрече Юношеской лиги УЕФА с «Марибором» за проявления расизма со стороны фанатов.

    «Все сделано в рамках регламента, могли «Спартак» оштрафовать и на большую сумму. Это не первый случай, связанный с поведением спартаковских болельщиков. Я считаю, что «Спартак» должен спокойно и с достоинством нести это наказание, а также попробовать предпринять меры для того, чтобы этого не повторялось.

    Пока мы не будем осуществлять жесткий контроль и жесткие наказания, все так и будет продолжаться, будут штрафовать и так далее», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    21.10.2017 01:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 10:43

      Пожалели, однако!

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