Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов разглядел нарушение, с которым «Севилья» забила свой единственный гол «Спартаку»

Бубнов разглядел нарушение, с которым «Севилья» забила свой единственный гол «Спартаку»

18 октября 2017, 07:40
16

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что игра в первом тайме матча «Спартака» и «Севильи» ничем не предвещала разгрома испанской команды. При этом он отметил, что гости забили свой единственный гол с нарушением правил.

«До перерыва на поле шла в целом равная игра, соответствующими были и цифры на табло. Справедливости ради, надо отметить, что «Севилья» отыгралась с нарушением правил – Глушакову и Джикии просто не дали выпрыгнуть, и непонятно, чем в этом эпизоде был занят арбитр за воротами.

Так или иначе гости, создавшие еще один верный момент в концовке первого тайма (спас Селихов) уверовали, что «Спартак» можно дожать, чем и занялись сразу после перерыва. Забей Бен-Йедер в ситуации, когда голкипер был уже отыгран, и вообще попасть в сетку было легче, чем в защитника, все могло сложиться иначе.

Но француз момент не реализовал, а через несколько минут отличился Мельгарехо. Эта цепочка событий, включающая в себя также выход на поле стабилизровавшего игру в центре поля Пашалича, и оказала решающее влияние на результат», – считает Бубнов.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Спартак Севилья Бубнов Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yorgenbarenz
1508302794
Да,Саша прав-Севилья забила с нарушением.
Ответить
piligrim1986
1508302994
так и есть, да и вообще судейство не очень
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1508304435
Все Рокки не любят Россию.
Ответить
Гость87
1508304829
И желтую Фернандо получил после того, как на Адриано фол не зафиксировали
Ответить
Диктор
1508305854
Да судья просто безобразно судил.
Ответить
СШГЭС
1508306409
Судейство было не фонтан, просто на фоне положительного результата не хочется копаться в г..не.
Ответить
Rainmaker
1508307233
С победой!
Ответить
vodomut
1508308600
это нарушение заметили все.кроме судей!
Ответить
slavа0508
1508308898
А Мельгарехо. то стал удачно на замену выходить в этом году,,,
Ответить
АндрейФКСМ
1508309834
Судьи везде косячат. Без этого прям никак
Ответить
Главные новости
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
8
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
2
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+