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    Бубнов разглядел нарушение, с которым «Севилья» забила свой единственный гол «Спартаку»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что игра в первом тайме матча «Спартака» и «Севильи» ничем не предвещала разгрома испанской команды. При этом он отметил, что гости забили свой единственный гол с нарушением правил.

    «До перерыва на поле шла в целом равная игра, соответствующими были и цифры на табло. Справедливости ради, надо отметить, что «Севилья» отыгралась с нарушением правил – Глушакову и Джикии просто не дали выпрыгнуть, и непонятно, чем в этом эпизоде был занят арбитр за воротами.

    Так или иначе гости, создавшие еще один верный момент в концовке первого тайма (спас Селихов) уверовали, что «Спартак» можно дожать, чем и занялись сразу после перерыва. Забей Бен-Йедер в ситуации, когда голкипер был уже отыгран, и вообще попасть в сетку было легче, чем в защитника, все могло сложиться иначе.

    Но француз момент не реализовал, а через несколько минут отличился Мельгарехо. Эта цепочка событий, включающая в себя также выход на поле стабилизровавшего игру в центре поля Пашалича, и оказала решающее влияние на результат», – считает Бубнов.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.10.2017 07:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 октября 2017, 09:57

      Судьи везде косячат. Без этого прям никак

      1
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      Рейтинг: +26817

      slavutiq70 18 октября 2017, 09:41

      А Мельгарехо. то стал удачно на замену выходить в этом году,,,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 18 октября 2017, 09:36

      это нарушение заметили все.кроме судей!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      Rainmaker 18 октября 2017, 09:13

      С победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 октября 2017, 09:00

      Судейство было не фонтан, просто на фоне положительного результата не хочется копаться в г..не.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 08:50

      Да судья просто безобразно судил.

      7
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      ...
      Рейтинг: +256

      nbv > Диктор 18 октября 2017, 10:08

      Полностью согласен.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Диктор 18 октября 2017, 10:21

      Так это же Рокки! Он пару лет назад организовал судейский "хет-трик" в ворота "Ромы"... И в пользу "Ювентуса"... Потом признал это. Был скандал. И что? Да ничего! А игроки "Ромы" после того матча морально сломались. Они честно выигрывали матч, а проиграли формально 2:3. "Юве" был в те времена, может, и сильнее "Ромы", но Руди Гарсия так поставил римлянам игру, что они были реальными конкурентами. И два "серебра".

      2
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      Рейтинг: +125

      Гость87 18 октября 2017, 08:33

      И желтую Фернандо получил после того, как на Адриано фол не зафиксировали

      5
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      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Гость87 18 октября 2017, 08:44

      Да. Но Фернандо это не оправдывает (можно конечно рассуждать,что зафиксировали бы фол на Адриано и этой ситуации не было), т.к. можно было не катиться сзади так опасно в ноги, за такое можно и красную в некоторых случаях получить.

      4
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 18 октября 2017, 08:31

      да не норм что забили они с нарушением , (злее стали) если бы до перерыва 1-0 было то хз ,как второй тайм Спартак начал играть на удержание или нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 октября 2017, 08:27

      Все Рокки не любят Россию.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > Одинокий волк Маквейд 18 октября 2017, 09:00

      ...да нас,РОССИЮ,никто не любит,а мы положили на них и ложить будем!!! Спартак с победой!!! Жду от ЦСКА сегодня победу!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 октября 2017, 08:03

      так и есть, да и вообще судейство не очень

      6
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