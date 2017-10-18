Бубнов разглядел нарушение, с которым «Севилья» забила свой единственный гол «Спартаку»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что игра в первом тайме матча «Спартака» и «Севильи» ничем не предвещала разгрома испанской команды. При этом он отметил, что гости забили свой единственный гол с нарушением правил.

«До перерыва на поле шла в целом равная игра, соответствующими были и цифры на табло. Справедливости ради, надо отметить, что «Севилья» отыгралась с нарушением правил – Глушакову и Джикии просто не дали выпрыгнуть, и непонятно, чем в этом эпизоде был занят арбитр за воротами.

Так или иначе гости, создавшие еще один верный момент в концовке первого тайма (спас Селихов) уверовали, что «Спартак» можно дожать, чем и занялись сразу после перерыва. Забей Бен-Йедер в ситуации, когда голкипер был уже отыгран, и вообще попасть в сетку было легче, чем в защитника, все могло сложиться иначе.

Но француз момент не реализовал, а через несколько минут отличился Мельгарехо. Эта цепочка событий, включающая в себя также выход на поле стабилизровавшего игру в центре поля Пашалича, и оказала решающее влияние на результат», – считает Бубнов.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.