Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каррера: «Севилья» – суперклуб. Мы играли не против детского сада»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об итогах матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда разгромила «Севилью» (5:1).

    Данная победа стала для московского клуба самой крупной под руководством итальянского специалиста.

    «Сегодня был очень сложный матч. Был момент, когда Комбаров спас ворота. Думаю, что сегодня «Спартак» сыграл идеально, позволяя минимум сопернику. Соперник создавал моменты, ведь мы играли не против детского сада, а против команды, которая за последние четыре года выиграла трижды Лигу Европы.

    Мы предполагали, что они могут доставить нам проблемы. Это не отменяет того, что ребята прекрасно сыграли. Понял, что победили, когда судья дал финальный свисток.

    Уверен, что в гостях увидим совсем другую игру, будет совсем другой матч. Когда они играют дома, у них огромная поддержка, они в состоянии затруднить любую команду. Может быть, сегодня они ошиблись или недоиграли, повезло нам, но «Севилья» – суперклуб», – сказал Каррера.

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2017 00:49
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 18 октября 2017, 11:14

      если честно я вах. Уе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 октября 2017, 10:29

      Хотите знать причину ТАКОЙ победы? Просто я в этот день купил новую акустику 5.1.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 10:14

      да будет трудно там но зная что попрут на нас можно и словить их на контратаках главное настрой и уверенность

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33554

      oyabun 18 октября 2017, 07:44

      Думаю свою роль сыграла также сверхсамонадеяность испанцев в том что обыграют Спартак "одной левой". В домашней встрече, уверен, это шапкозакидательное настроение исчезнет и мы увидим другую игру. Спартаку - выстоять в гостях, играть вторым номером и ловить неидеальную оборону Севильи на контратаках. Тогда всё получится!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 октября 2017, 07:25

      Удача - огромная сила....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 октября 2017, 06:55

      Ещё бы в Испании в ничейку сгонять,было бы совсем хорошо,выиграть там будет тяжело.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > DZHEK_VOROBEY1987 18 октября 2017, 12:41

      но все равно нужно нацеливаться на победу, заранее на ничьи играть не правильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 06:44

      Вы совершили маленькое чудо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 октября 2017, 06:42

      Молодцы ребята!!! Спасибо за хорошую самоотдачу!! Порадовали!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2739

      a_who 18 октября 2017, 06:25

      Порадовали !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 18 октября 2017, 05:54

      Без Эмери севилья-дно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11