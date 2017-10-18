Каррера: «Севилья» – суперклуб. Мы играли не против детского сада»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об итогах матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда разгромила «Севилью» (5:1).

Данная победа стала для московского клуба самой крупной под руководством итальянского специалиста.

«Сегодня был очень сложный матч. Был момент, когда Комбаров спас ворота. Думаю, что сегодня «Спартак» сыграл идеально, позволяя минимум сопернику. Соперник создавал моменты, ведь мы играли не против детского сада, а против команды, которая за последние четыре года выиграла трижды Лигу Европы.

Мы предполагали, что они могут доставить нам проблемы. Это не отменяет того, что ребята прекрасно сыграли. Понял, что победили, когда судья дал финальный свисток.

Уверен, что в гостях увидим совсем другую игру, будет совсем другой матч. Когда они играют дома, у них огромная поддержка, они в состоянии затруднить любую команду. Может быть, сегодня они ошиблись или недоиграли, повезло нам, но «Севилья» – суперклуб», – сказал Каррера.

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов