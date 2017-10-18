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  • Каррера: «Севилья» – суперклуб. Мы играли не против детского сада»

Каррера: «Севилья» – суперклуб. Мы играли не против детского сада»

18 октября 2017, 00:49
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об итогах матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда разгромила «Севилью» (5:1).

Данная победа стала для московского клуба самой крупной под руководством итальянского специалиста.

«Сегодня был очень сложный матч. Был момент, когда Комбаров спас ворота. Думаю, что сегодня «Спартак» сыграл идеально, позволяя минимум сопернику. Соперник создавал моменты, ведь мы играли не против детского сада, а против команды, которая за последние четыре года выиграла трижды Лигу Европы.

Мы предполагали, что они могут доставить нам проблемы. Это не отменяет того, что ребята прекрасно сыграли. Понял, что победили, когда судья дал финальный свисток.

Уверен, что в гостях увидим совсем другую игру, будет совсем другой матч. Когда они играют дома, у них огромная поддержка, они в состоянии затруднить любую команду. Может быть, сегодня они ошиблись или недоиграли, повезло нам, но «Севилья» – суперклуб», – сказал Каррера.

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Севилья Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Грыззь
1508277493
Спартак красавцы! Ждем победы в гостях. За Россию!
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DOCTOR PENALTY
1508277707
Спартак всегда должен показывать такой уровень, это Спартак !
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multi1984
1508278263
Матч не смотрел,но результатом шокирован)
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батог
1508286091
Спасибо Массимо! С тобой Спартак стал командой!!!!
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арейская
1508287370
Всех российских болельщиков с праздником ФУТБОЛА, не матч, а сказка...
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a_who
1508297152
Порадовали !
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АндрейФКСМ
1508298169
Молодцы ребята!!! Спасибо за хорошую самоотдачу!! Порадовали!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1508298916
Ещё бы в Испании в ничейку сгонять,было бы совсем хорошо,выиграть там будет тяжело.
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Полная Канистра
1508310887
да будет трудно там но зная что попрут на нас можно и словить их на контратаках главное настрой и уверенность
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Сибирь за Спартак
1508311782
Хотите знать причину ТАКОЙ победы? Просто я в этот день купил новую акустику 5.1.
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