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    Тренер-аналитик «Спартака»: «Мы выйдем в плей-офф ЛЧ с первого места в группе, «Ливерпуль» – со второго»

    Тренер-аналитик московского «Спартака» Жан-Пьер Джероза рассказал о своих задачах в клубе, а также дал прогноз на исход борьбы в спартаковской группе Лиги чемпионов.

    «Я готовлю «Спартак» к матчам Лиги чемпионов. Я должен понять, как красно-белые будут использовать сильные и слабые стороны соперника. Чтобы полноценно работать для «Спартака», я в первую очередь начал анализировать «Спартак», познакомившись с футболистами, менталитетом, тактическими действиями команды.

    Я старюсь изучать соперника, но учитывать характеристики игроков красно-белых. Каждый футболист «Севильи», с которой нам играть, очень силен. Даже те, кто сидит на скамейке запасных.

    «Спартак» займет первое место в группе, второе – «Ливерпуль», «Севилья» станет третьей», – сказал Джероза в эфире «Матч ТВ».

    Матч «Спартак» – «Севилья» начнется в 21:45. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию игры.

    Кто тащит «Севилью» наверх. Этих людей «Спартак» должен знать

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 21:37
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:03

      Отлично, если уверен и так все и получиться!

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 октября 2017, 04:03

      Посмотрим, но я бы поостереглась делать такие прогнозы члену клуба, как правило это срабатывает в обратную сторону...

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 18 октября 2017, 00:09

      А чего так хило??? Сразу скажи, что выиграете лигу чемпионов, ФАНТАЗЁР (с больной головой)!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Правдоруб100 18 октября 2017, 00:14

      Давайте подождем )))

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 18 октября 2017, 00:06

      Чувак, пусть всё так и будет! Леонид Аркадьич, если что, то дай ему ещё одну премию!

      4
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      Рейтинг: +5926

      Павелий > Павелий 18 октября 2017, 20:37

      Ой, только сейчас заметил: Арнольдыч! =)

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 октября 2017, 23:54

      Пессимисты, чувак в корень зрит. Так оно и будет.

      5
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      Рейтинг: +24

      vindetto 17 октября 2017, 23:49

      Даже не знаю. Может и правда секрет знает...

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 октября 2017, 23:42

      Так и будет.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 октября 2017, 23:29

      Ух ты, аж в зобу дух спёрло. Смело!!!

      2
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      Рейтинг: +555

      avera 17 октября 2017, 22:58

      А заодно и выиграют ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 17 октября 2017, 22:48

      "фантазер ты меня называла",кажется так пел какой то певец

      4
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