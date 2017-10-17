Тренер-аналитик «Спартака»: «Мы выйдем в плей-офф ЛЧ с первого места в группе, «Ливерпуль» – со второго»

Тренер-аналитик московского «Спартака» Жан-Пьер Джероза рассказал о своих задачах в клубе, а также дал прогноз на исход борьбы в спартаковской группе Лиги чемпионов.

«Я готовлю «Спартак» к матчам Лиги чемпионов. Я должен понять, как красно-белые будут использовать сильные и слабые стороны соперника. Чтобы полноценно работать для «Спартака», я в первую очередь начал анализировать «Спартак», познакомившись с футболистами, менталитетом, тактическими действиями команды.

Я старюсь изучать соперника, но учитывать характеристики игроков красно-белых. Каждый футболист «Севильи», с которой нам играть, очень силен. Даже те, кто сидит на скамейке запасных.

«Спартак» займет первое место в группе, второе – «Ливерпуль», «Севилья» станет третьей», – сказал Джероза в эфире «Матч ТВ».

Матч «Спартак» – «Севилья» начнется в 21:45. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию игры.

Кто тащит «Севилью» наверх. Этих людей «Спартак» должен знать