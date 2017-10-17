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  • Тренер-аналитик «Спартака»: «Мы выйдем в плей-офф ЛЧ с первого места в группе, «Ливерпуль» – со второго»

Тренер-аналитик «Спартака»: «Мы выйдем в плей-офф ЛЧ с первого места в группе, «Ливерпуль» – со второго»

17 октября 2017, 21:37
27

Тренер-аналитик московского «Спартака» Жан-Пьер Джероза рассказал о своих задачах в клубе, а также дал прогноз на исход борьбы в спартаковской группе Лиги чемпионов.

«Я готовлю «Спартак» к матчам Лиги чемпионов. Я должен понять, как красно-белые будут использовать сильные и слабые стороны соперника. Чтобы полноценно работать для «Спартака», я в первую очередь начал анализировать «Спартак», познакомившись с футболистами, менталитетом, тактическими действиями команды.

Я старюсь изучать соперника, но учитывать характеристики игроков красно-белых. Каждый футболист «Севильи», с которой нам играть, очень силен. Даже те, кто сидит на скамейке запасных.

«Спартак» займет первое место в группе, второе – «Ливерпуль», «Севилья» станет третьей», – сказал Джероза в эфире «Матч ТВ».

Матч «Спартак» – «Севилья» начнется в 21:45. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию игры.

Кто тащит «Севилью» наверх. Этих людей «Спартак» должен знать

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Ливерпуль
Комментарии (27)
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Eddyson
1508265611
Парень очень оптимистичен.
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mihail200606
1508265893
АНАЛитик...
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dendiesel
1508269353
По-моему ты не аналитик, а сказочник)))
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Snek
1508269663
хорош французский кокс
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Garrincha58
1508269714
"фантазер ты меня называла",кажется так пел какой то певец
Ответить
Диктор
1508272929
Так и будет.
Ответить
vindetto
1508273342
Даже не знаю. Может и правда секрет знает...
Ответить
RedWhiteFans2
1508273675
Пессимисты, чувак в корень зрит. Так оно и будет.
Ответить
Павелий
1508274414
Чувак, пусть всё так и будет! Леонид Аркадьич, если что, то дай ему ещё одну премию!
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Правдоруб100
1508274553
А чего так хило??? Сразу скажи, что выиграете лигу чемпионов, ФАНТАЗЁР (с больной головой)!!!!!
Ответить
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