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  • Гладилин: «Спартак» имеет все шансы обыграть «Севилью», это не «Барселона» или «Реал»

Гладилин: «Спартак» имеет все шансы обыграть «Севилью», это не «Барселона» или «Реал»

17 октября 2017, 18:22
7

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что в домашнем поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» у красно-белых будут все шансы на победу. По его словам, севильцы не являются суперкомандой наподобие «Барселоны» и «Реала».

«На мой взгляд, фаворитом должен быть «Спартак», потому что играть он будет дома при полном стадионе. Кроме того, если москвичи хотят выйти из своей группы с первого или второго места, им сегодня необходима победа над «Севильей».

Выиграть в гостях у «Ливерпуля» сложно, и играть в Севилье тоже непросто. Обе эти команды дома почти не проигрывают. Однако «Севилья» вполне опытная команда с грамотным наставником. Они знают о силе «Спартака». Испанцы не будут играть ва-банк, ведь их по турнирному раскладу вполне устроит ничья.

Мне понравились моменты атак «Спартака» против «Ахмата» – было два забитых мяча, действовали в одно-два касания. Защитникам так очень сложно играть, поэтому если в Лиге чемпионов «Спартак» начнет действовать так же, то шансы забить будут. Есть некоторые проблемы в оборонительных линиях, но их сразу не решить. Надо постараться сыграть внимательнее.

Соглашусь с Каррерой, что у «Севильи» нет явных слабых сторон. Нет ярких звезд, но и слабых позиций тоже. «Севилья» не суперкоманда, как «Барселона» или «Реал». Она обыгрываема, и «Спартак» имеет все шансы на победу», – сказал Гладилин.

Матч «Спартак» – «Севилья» состоится сегодня, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Севилья Спартак
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1508255634
А значит нам нужна одна победа, одна на всех , мы за ценой не постоим.... ВПЕРЁД СПАРТАК !!!
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Popularov
1508255990
По игровым кондициям Севилья посильнее будет Спартака, но игра покажет, как она сможет распорядиться своим игровым потенциалом! Ливерпулю это не удалось! Имели ОГРОМНОЕ преимущество и всего лишь НИЧЬЯ! Единственное, на что может рассчитывать Спартак в этой игре, так это на ничью и то при большом НАПРЯГЕ и при определённой доле везения. Но игра покажет, кто и как подготовился и сыграл. Севилья выше уровня Ахмат и играет НАМНОГО сильнее. Ахмат на фоне Спартака смотрелся, как кролик перед удавом, а с Севильей будет обратная картина. Это не Спартак сыграл хорошо. Это Ахмат сыграл просто БЕЗОБРАЗНО и безвольно!!! Севилья играет уверенно и она не намерена сдаваться сопернику ещё до игры, как сдался Ахмат, а до Ахмата сдался Урал! А вспомните, как недавно Анжи уверенно переиграл Спартак в Москве! И только скандальное судейство арбитра Мешкова помогло Спартаку избежать поражения, а у Анжи УКРАЛИ три очка, на которые команда Анжи заслуженно наиграла!!! А здесь будет другое судейство - не федуновское, согласно ЦЕНЫ вопроса, а европейское! А когда арбитры работают честно на матче, то Спартак НЕ ВЫИГРЫВАЕТ! И в этой игре у Севильи - Спартак НЕ ВЫИГРАЕТ!!!
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OfaZavr
1508256640
Полностью согласен. Шанс всегда есть, только нужно приложить еще максимум стараний. Вперед Спартак!
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Диктор
1508257821
Я уверен в победе.Вперед Спартак.
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77SAM
1508258456
" СПАРТАК" ! ! ! ТОЛЬКО ПОБЕДА ! ! !
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Полная Канистра
1508262221
Только победа . Хоть бы сегодня вырвать победу. Желаем удачи
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