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    Гладилин: «Спартак» имеет все шансы обыграть «Севилью», это не «Барселона» или «Реал»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что в домашнем поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» у красно-белых будут все шансы на победу. По его словам, севильцы не являются суперкомандой наподобие «Барселоны» и «Реала».

    «На мой взгляд, фаворитом должен быть «Спартак», потому что играть он будет дома при полном стадионе. Кроме того, если москвичи хотят выйти из своей группы с первого или второго места, им сегодня необходима победа над «Севильей».

    Выиграть в гостях у «Ливерпуля» сложно, и играть в Севилье тоже непросто. Обе эти команды дома почти не проигрывают. Однако «Севилья» вполне опытная команда с грамотным наставником. Они знают о силе «Спартака». Испанцы не будут играть ва-банк, ведь их по турнирному раскладу вполне устроит ничья.

    Мне понравились моменты атак «Спартака» против «Ахмата» – было два забитых мяча, действовали в одно-два касания. Защитникам так очень сложно играть, поэтому если в Лиге чемпионов «Спартак» начнет действовать так же, то шансы забить будут. Есть некоторые проблемы в оборонительных линиях, но их сразу не решить. Надо постараться сыграть внимательнее.

    Соглашусь с Каррерой, что у «Севильи» нет явных слабых сторон. Нет ярких звезд, но и слабых позиций тоже. «Севилья» не суперкоманда, как «Барселона» или «Реал». Она обыгрываема, и «Спартак» имеет все шансы на победу», – сказал Гладилин.

    Матч «Спартак» – «Севилья» состоится сегодня, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2017 18:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2017, 20:43

      Только победа . Хоть бы сегодня вырвать победу. Желаем удачи

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 октября 2017, 19:40

      " СПАРТАК" ! ! ! ТОЛЬКО ПОБЕДА ! ! !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 октября 2017, 19:30

      Я уверен в победе.Вперед Спартак.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 19:10

      Полностью согласен. Шанс всегда есть, только нужно приложить еще максимум стараний. Вперед Спартак!

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 17 октября 2017, 18:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По игровым кондициям Севилья посильнее будет Спартака, но игра покажет, как она сможет распорядиться своим игровым потенциалом!
      Ливерпулю это не удалось!
      Имели ОГРОМНОЕ преимущество и всего лишь НИЧЬЯ!
      Единственное, на что может рассчитывать Спартак в этой игре, так это на ничью и то при большом НАПРЯГЕ и при определённой доле везения.
      Но игра покажет, кто и как подготовился и сыграл.
      Севилья выше уровня Ахмат и играет НАМНОГО сильнее.
      Ахмат на фоне Спартака смотрелся, как кролик перед удавом, а с Севильей будет обратная картина.
      Это не Спартак сыграл хорошо.
      Это Ахмат сыграл просто БЕЗОБРАЗНО и безвольно!!!
      Севилья играет уверенно и она не намерена сдаваться сопернику ещё до игры, как сдался Ахмат, а до Ахмата сдался Урал!
      А вспомните, как недавно Анжи уверенно переиграл Спартак в Москве!
      И только скандальное судейство арбитра Мешкова помогло Спартаку избежать поражения, а у Анжи УКРАЛИ три очка, на которые команда Анжи заслуженно наиграла!!!
      А здесь будет другое судейство - не федуновское, согласно ЦЕНЫ вопроса, а европейское!
      А когда арбитры работают честно на матче, то Спартак НЕ ВЫИГРЫВАЕТ!
      И в этой игре у Севильи - Спартак НЕ ВЫИГРАЕТ!!!

      -6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Popularov 17 октября 2017, 20:48

      знаешь милый популярный ты наш друг что ты тут строчишь нам всем на тебя на....... сколько бы ты не писал твою писанину ни кто не читает ЗАПОМНИ

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 18:53

      А значит нам нужна одна победа, одна на всех , мы за ценой не постоим.... ВПЕРЁД СПАРТАК !!!

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