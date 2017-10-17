Гладилин: «Спартак» имеет все шансы обыграть «Севилью», это не «Барселона» или «Реал»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что в домашнем поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» у красно-белых будут все шансы на победу. По его словам, севильцы не являются суперкомандой наподобие «Барселоны» и «Реала».

«На мой взгляд, фаворитом должен быть «Спартак», потому что играть он будет дома при полном стадионе. Кроме того, если москвичи хотят выйти из своей группы с первого или второго места, им сегодня необходима победа над «Севильей».

Выиграть в гостях у «Ливерпуля» сложно, и играть в Севилье тоже непросто. Обе эти команды дома почти не проигрывают. Однако «Севилья» вполне опытная команда с грамотным наставником. Они знают о силе «Спартака». Испанцы не будут играть ва-банк, ведь их по турнирному раскладу вполне устроит ничья.

Мне понравились моменты атак «Спартака» против «Ахмата» – было два забитых мяча, действовали в одно-два касания. Защитникам так очень сложно играть, поэтому если в Лиге чемпионов «Спартак» начнет действовать так же, то шансы забить будут. Есть некоторые проблемы в оборонительных линиях, но их сразу не решить. Надо постараться сыграть внимательнее.

Соглашусь с Каррерой, что у «Севильи» нет явных слабых сторон. Нет ярких звезд, но и слабых позиций тоже. «Севилья» не суперкоманда, как «Барселона» или «Реал». Она обыгрываема, и «Спартак» имеет все шансы на победу», – сказал Гладилин.

Матч «Спартак» – «Севилья» состоится сегодня, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.