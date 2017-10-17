«Милан» рассматривает кандидатуру Аллегри

«Милан» рассматривает возможность возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

Нынешний рулевой «Ювентуса» уже возглавлял «россонери» с июня 2010 по январь 2014 года, завоевав с командой чемпионство и Суперкубок Италии. Кроме того, в последние три сезона специалист неизменно приводил туринцев к победе в Серии А.

Сообщается, что директора «Милана» Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне рассматривают возможность изменения на тренерском мостике в следующем сезоне и уже направили предварительные запросы «старой синьоре» по Аллегри.

Нынешний контракт тренера с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2020 года.