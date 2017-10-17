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    «Милан» рассматривает кандидатуру Аллегри

    «Милан» рассматривает возможность возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

    Нынешний рулевой «Ювентуса» уже возглавлял «россонери» с июня 2010 по январь 2014 года, завоевав с командой чемпионство и Суперкубок Италии. Кроме того, в последние три сезона специалист неизменно приводил туринцев к победе в Серии А.

    Сообщается, что директора «Милана» Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне рассматривают возможность изменения на тренерском мостике в следующем сезоне и уже направили предварительные запросы «старой синьоре» по Аллегри.

    Нынешний контракт тренера с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    17.10.2017 16:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 октября 2017, 15:35

      Главное не ослепнуть

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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 18 октября 2017, 10:48

      Рассматривают они)))
      А Аллегри рассматривает?)) Уходить к середняку от двукратных (за 3 года) финалистов ЛЧ

      -1
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