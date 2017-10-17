Костакурта: «Неважные результаты «Милана» связаны с индивидуальными ошибками игроков»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта считает, что главный тренер «россонери» Винченцо Монтелла должен продолжать руководить командой.

43-летний специалист до сих пор подвергается критике после проигрыша «Интеру» (2:3) в матче восьмого тура Серии А. До этого миланцы потерпели еще два поражения.

«Я думаю, он имел достаточно времени, чтобы преуспеть в работе, но в данный момент мы практически не видим этого. Хотя, повторю, имеющиеся результаты связаны с индивидуальными ошибками игроков.

Понятно, что если бы дерби закончилось со счетом 2-2, мы бы говорили о хорошем Монтелле, способном изменить свою команду в сторону выздоровления, но в конце концов была допущена глупая ошибка на последних минутах.

Необходимо найти баланс, однако результаты и моральный дух идут от отдельных игроков», – сказал Костакурта.

После восьми туров «Милан» занимает десятое место, набрав 12 очков.