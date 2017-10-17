Ари сообщил, что рассчитывает получить российский паспорт к началу весенней части РФПЛ

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, как проходит процесс получения российского гражданства. По словам бразильца, он рассчитывает стать гражданином РФ к началу весенней части РФПЛ.

«Не могу пока говорить точно, когда это произойдет. Процесс получения гражданства проходит в штатном режиме, сложностей пока нет. Рассчитываю, что смогу получить российский паспорт к старту второй части чемпионата России», – сказал Ари.

31-летний футболист выступает в Премьер-лиге с 2010 по 2013 годы. Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара», которому в данный момент принадлежат права на форварда. В «Локомотиве» Ари играет на правах аренды.