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    Ари сообщил, что рассчитывает получить российский паспорт к началу весенней части РФПЛ

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, как проходит процесс получения российского гражданства. По словам бразильца, он рассчитывает стать гражданином РФ к началу весенней части РФПЛ.

    «Не могу пока говорить точно, когда это произойдет. Процесс получения гражданства проходит в штатном режиме, сложностей пока нет. Рассчитываю, что смогу получить российский паспорт к старту второй части чемпионата России», – сказал Ари.

    31-летний футболист выступает в Премьер-лиге с 2010 по 2013 годы. Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара», которому в данный момент принадлежат права на форварда. В «Локомотиве» Ари играет на правах аренды.

    Источник: ТАСС

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    17.10.2017 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3503

      acor94 17 октября 2017, 13:09

      Надеюсь не для того чтоб в сборную соваться?

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