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  • Ари сообщил, что рассчитывает получить российский паспорт к началу весенней части РФПЛ

Ари сообщил, что рассчитывает получить российский паспорт к началу весенней части РФПЛ

17 октября 2017, 12:44
1

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, как проходит процесс получения российского гражданства. По словам бразильца, он рассчитывает стать гражданином РФ к началу весенней части РФПЛ.

«Не могу пока говорить точно, когда это произойдет. Процесс получения гражданства проходит в штатном режиме, сложностей пока нет. Рассчитываю, что смогу получить российский паспорт к старту второй части чемпионата России», – сказал Ари.

31-летний футболист выступает в Премьер-лиге с 2010 по 2013 годы. Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара», которому в данный момент принадлежат права на форварда. В «Локомотиве» Ари играет на правах аренды.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (1)
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acor94
1508234967
Надеюсь не для того чтоб в сборную соваться?
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