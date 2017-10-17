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«Тоттенхэм» оценил Кейна выше, чем Неймара

17 октября 2017, 11:04
13

Председатель правления «Тоттенхэма» Даниэль Леви считает, что форвард команды Гарри Кейн стоит гораздо больше, чем 200 миллионов евро. В такую сумму оценивают в английском клубе своего забивного нападающего, что свидетельствует о нежелании расставаться с ним в ближайшее время.

Ожидается, что следующим летом может разгореться серьезная борьба за Кейна на трансферном рынке. В этой связи в «Тоттенхэме» готовы предпринять все усилия, чтобы сохранить футболиста сборной Англии в своем составе.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Трансферы Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (13)
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Kazak ne China
1508227789
Кейн реально хорош не Неймар тоже неплох
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Dgad
1508227888
Реал заберет,)
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insider_retro
1508228183
200 лимонов нынче не непреодолимый барьер для приобретения игрока!.. Раз Леви оценивает Кейна, значит расставание возможно и стартовая сумма обозначена!!..))
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Adekvat07
1508228724
50 лямов красная цена
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bset
1508228847
Да ну, кто его купит? Неймара купили еще и за его имя. Футболки Кейна так распродаваться не будут.
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Tsigan
1508230191
Неймар-клоун,а Кейн футболист. В цирковом искусстве Неймар будет сильней!
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АртурZaСМ
1508231648
То что за Неймара заплатили 222 ляма не означает что он столько стоит тут большую роль играет имидж , а если учесть имиджевую составляющую игрока то ПСЖ в пролете не останется даже заплатив такую бешеную цену, а вот Кейн даже если будет в играть в 3 раза круче Неймара, он не привлекателен в маркетинговом плане нет имиджа у Кейна так что он и близко столько не стоит, хотя даже по игре Неймар намного круче выглядит...
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Ker0s
1508231950
Если в рамках АПЛ, само собой, Неймара просто затопчут.
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Sosisochkin
1508235346
В данное время Кейн круче всех даже Месси и Роналду.
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KARAT777
1508237948
его только раскручивают, а неймара уже лет 15 раскручивают по этому столько за него платят. Вспомните бекхема он был раскручен как шоумен в футболе был супер звезда, а как игрок был хорошего среднего уровня
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