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    «Тоттенхэм» оценил Кейна выше, чем Неймара

    Председатель правления «Тоттенхэма» Даниэль Леви считает, что форвард команды Гарри Кейн стоит гораздо больше, чем 200 миллионов евро. В такую сумму оценивают в английском клубе своего забивного нападающего, что свидетельствует о нежелании расставаться с ним в ближайшее время.

    Ожидается, что следующим летом может разгореться серьезная борьба за Кейна на трансферном рынке. В этой связи в «Тоттенхэме» готовы предпринять все усилия, чтобы сохранить футболиста сборной Англии в своем составе.

    Источник: The Times

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    17.10.2017 11:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 октября 2017, 13:59

      его только раскручивают, а неймара уже лет 15 раскручивают по этому столько за него платят. Вспомните бекхема он был раскручен как шоумен в футболе был супер звезда, а как игрок был хорошего среднего уровня

      0
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      Рейтинг: +43

      MU777 > KARAT777 17 октября 2017, 23:04

      Хорошего среднего уровня?))
      Дружище, ты серьёзно?))

      0
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 17 октября 2017, 13:15

      В данное время Кейн круче всех даже Месси и Роналду.

      -2
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      Рейтинг: +43

      MU777 > Sosisochkin 17 октября 2017, 23:05

      Ему до них как до Китая раком

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 17 октября 2017, 12:19

      Если в рамках АПЛ, само собой, Неймара просто затопчут.

      0
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 17 октября 2017, 12:14

      То что за Неймара заплатили 222 ляма не означает что он столько стоит тут большую роль играет имидж , а если учесть имиджевую составляющую игрока то ПСЖ в пролете не останется даже заплатив такую бешеную цену, а вот Кейн даже если будет в играть в 3 раза круче Неймара, он не привлекателен в маркетинговом плане нет имиджа у Кейна так что он и близко столько не стоит, хотя даже по игре Неймар намного круче выглядит...

      2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 октября 2017, 11:49

      Неймар-клоун,а Кейн футболист. В цирковом искусстве Неймар будет сильней!

      6
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      Рейтинг: +43

      MU777 > Tsigan 17 октября 2017, 23:06

      Этот клоун в футбол играет круче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 17 октября 2017, 11:27

      Да ну, кто его купит? Неймара купили еще и за его имя. Футболки Кейна так распродаваться не будут.

      1
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 17 октября 2017, 11:25

      50 лямов красная цена

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 11:16

      200 лимонов нынче не непреодолимый барьер для приобретения игрока!.. Раз Леви оценивает Кейна, значит расставание возможно и стартовая сумма обозначена!!..))

      2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 17 октября 2017, 11:11

      Реал заберет,)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 17 октября 2017, 11:09

      Кейн реально хорош не Неймар тоже неплох

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