«Тоттенхэм» оценил Кейна выше, чем Неймара

Председатель правления «Тоттенхэма» Даниэль Леви считает, что форвард команды Гарри Кейн стоит гораздо больше, чем 200 миллионов евро. В такую сумму оценивают в английском клубе своего забивного нападающего, что свидетельствует о нежелании расставаться с ним в ближайшее время.

Ожидается, что следующим летом может разгореться серьезная борьба за Кейна на трансферном рынке. В этой связи в «Тоттенхэме» готовы предпринять все усилия, чтобы сохранить футболиста сборной Англии в своем составе.