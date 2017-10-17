Сарри: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы. Они сильнее, чем «Реал» в прошлом сезоне»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов оценил уровень соперника.

«Они побеждают в каждом матче с отрывом как минимум в пять голов. Последний раз они не забивали в августе. К тому же, у них сильная защитная линия. Нам будет очень сложно.

Может показаться, что у команды нет баланса, но это не так. «Сити» всегда прессингует соперника большим количеством футболистов. Я знаю их сильные стороны, хотя смотрел не так много матчей.

Завтра будет матч мечты? Я бы лучше сыграл с кем-то послабее! Уровень силы «Манчестер Сити» оцениваю выше, чем «Реала» в прошлом сезоне (выиграли ЛЧ – прим. «Бомбардира»), – сказал 58-летний специалист.

Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Неаполитанский клуб занимает первое место в Серии А.

Матч на «Этихаде» состоится в 21:45 по московскому времени.