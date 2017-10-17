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  • Сарри: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы. Они сильнее, чем «Реал» в прошлом сезоне»

Сарри: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы. Они сильнее, чем «Реал» в прошлом сезоне»

17 октября 2017, 00:13
8

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов оценил уровень соперника.

«Они побеждают в каждом матче с отрывом как минимум в пять голов. Последний раз они не забивали в августе. К тому же, у них сильная защитная линия. Нам будет очень сложно.

Может показаться, что у команды нет баланса, но это не так. «Сити» всегда прессингует соперника большим количеством футболистов. Я знаю их сильные стороны, хотя смотрел не так много матчей.

Завтра будет матч мечты? Я бы лучше сыграл с кем-то послабее! Уровень силы «Манчестер Сити» оцениваю выше, чем «Реала» в прошлом сезоне (выиграли ЛЧ – прим. «Бомбардира»), – сказал 58-летний специалист.

Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Неаполитанский клуб занимает первое место в Серии А.

Матч на «Этихаде» состоится в 21:45 по московскому времени.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Наполи Сарри Маурицио
Комментарии (8)
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vitvik
1508188546
Ой, все боимся!
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Trahmaster
1508188995
Ну посмотрим кто сильнее, лидер Серии А или лидер АПЛ?
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Борз-95
1508190470
По моему он прав, пожалуй и ПСЖ сильнее чем Барселона
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1508195565
Карта слезу любит...
Ответить
subbotaspartak
1508209416
А Спартак с Севильей играет, Севилья сильнейшая в Европе, Каждый соперника хвалит, Остальные в ...
Ответить
Rebrova
1508212382
Чтобы поражение не было столь унизительным, нужно придать сопернику особое значение.
Ответить
Стаz
1508217364
Значит надо денежку заносить за победу Сити в ЛЧ?
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Gullit 76
1508222005
Пожалуй он прав,но в лиге у них опыта побед нет - посмотрим как это скажется в плей - офф.
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