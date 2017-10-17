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    Сарри: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы. Они сильнее, чем «Реал» в прошлом сезоне»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов оценил уровень соперника.

    «Они побеждают в каждом матче с отрывом как минимум в пять голов. Последний раз они не забивали в августе. К тому же, у них сильная защитная линия. Нам будет очень сложно.

    Может показаться, что у команды нет баланса, но это не так. «Сити» всегда прессингует соперника большим количеством футболистов. Я знаю их сильные стороны, хотя смотрел не так много матчей.

    Завтра будет матч мечты? Я бы лучше сыграл с кем-то послабее! Уровень силы «Манчестер Сити» оцениваю выше, чем «Реала» в прошлом сезоне (выиграли ЛЧ – прим. «Бомбардира»), – сказал 58-летний специалист.

    Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Неаполитанский клуб занимает первое место в Серии А.

    Матч на «Этихаде» состоится в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    17.10.2017 00:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 октября 2017, 09:33

      Пожалуй он прав,но в лиге у них опыта побед нет - посмотрим как это скажется в плей - офф.

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 17 октября 2017, 08:16

      Значит надо денежку заносить за победу Сити в ЛЧ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 17 октября 2017, 06:53

      Чтобы поражение не было столь унизительным, нужно придать сопернику особое значение.

      3
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 17 октября 2017, 06:03

      А Спартак с Севильей играет,
      Севилья сильнейшая в Европе,
      Каждый соперника хвалит,
      Остальные в ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 октября 2017, 02:12

      Карта слезу любит...

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 17 октября 2017, 00:47

      По моему он прав, пожалуй и ПСЖ сильнее чем Барселона

      0
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      Рейтинг: +28

      Trahmaster 17 октября 2017, 00:23

      Ну посмотрим кто сильнее, лидер Серии А или лидер АПЛ?

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 октября 2017, 00:15

      Ой, все боимся!

      0
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