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    Головин готов вернуться на поле в матче с «Базелем»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин имеет шанс появиться на поле в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Базеля». Напомним, что он травмировался в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0), после чего проходил восстановление и занимался по индивидуальной программе.

    «Головин сегодня должен начать работать в общей группе без каких-либо ограничений. Скорее всего, к среде будет полностью готов», – рассказал источник, близкий к ЦСКА.

    Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2017 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 16 октября 2017, 14:30

      Скорейшего восстановления...

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