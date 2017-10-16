Головин готов вернуться на поле в матче с «Базелем»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин имеет шанс появиться на поле в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Базеля». Напомним, что он травмировался в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0), после чего проходил восстановление и занимался по индивидуальной программе.

«Головин сегодня должен начать работать в общей группе без каких-либо ограничений. Скорее всего, к среде будет полностью готов», – рассказал источник, близкий к ЦСКА.

Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.