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    Мутко надеется, что сборная России на ЧМ-2018 будет бороться за самое высокое место

    Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко выразил надежду на успешное выступление сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018. Функционер ожидает как минимум выхода национальной команды из группы.

    «Предстоящие контрольные матчи как раз должны показать, каких целей мы способны достичь. Конечно, есть желание как минимум выйти из группы. И потом побороться за самое высокое место. К этой теме мы еще будем возвращаться – вместе с командой, с тренером.

    В принципе движемся вперед, все футболисты стараются и с огромным желанием приезжают в национальную команду. Но пока никак не получается сыграть оптимальным составом.

    Меня устраивает самоотдача ребят. Коллектив движется – становится увереннее, сыграннее, появляется взаимопонимание. Знаете, я вот был на сборах и могу сказать – времени мало, сами сборы очень короткие, сложно все успеть наработать. Вот, например, Кокорин и Смолов выходили вместе впервые за долгое время. Понятно, что сразу взаимопонимание идеальным не станет.

    Но, с другой стороны, мы это уже проходили на Кубке конфедераций. Перед самим турниром были средние игры, а потом команда провела полноценный сбор, ребята вместе поработали и на Кубке конфедераций выглядели прилично. Жаль, конечно, что не вышли из группы, этих двух матчей нам не хватило. Ведь команда прибавляла по ходу турнира, – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2017 10:42
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 октября 2017, 13:35

      А я уже не надеюсь, что мутко скажет что либо умное...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 17:27

      за выход из группы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 октября 2017, 16:47

      Бороться наши умеют, а играть нет.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 октября 2017, 16:45

      Самое грустное, что ему по-любому ничего не будет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 октября 2017, 16:40

      Забавно эта статья смотрится рядом с *Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА*.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Прокоп42 16 октября 2017, 18:10

      Надейся и жди, товарищ Му*ко!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2017, 14:28

      судя по его словам,он радеет не за футбол,а за свою зарплату..

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > за ЦСКА с 1980г 14 октября 2017, 15:32

      да переживает он за наш футбол как ты и я,дело в том как он видит развитие нашего футбола...после ЧМ18 будет новый директор РФС 100%.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 октября 2017, 14:19

      а куда делось-мы всех порвём и выиграем кубок мира!?За слова мудак...ой простите Мудко...отвечать нужно!

      3
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 14 октября 2017, 13:55

      самое высокое место для нашей сборной это третье в группе. Но надеюсь на большую удачу и чудо и наши выйдут из группы и да. это будет большой праздник.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 октября 2017, 13:46

      не реально... по двум последним играм ничего не изменилось

      4
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