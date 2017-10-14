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  • Мутко надеется, что сборная России на ЧМ-2018 будет бороться за самое высокое место

Мутко надеется, что сборная России на ЧМ-2018 будет бороться за самое высокое место

14 октября 2017, 10:42
29

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко выразил надежду на успешное выступление сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018. Функционер ожидает как минимум выхода национальной команды из группы.

«Предстоящие контрольные матчи как раз должны показать, каких целей мы способны достичь. Конечно, есть желание как минимум выйти из группы. И потом побороться за самое высокое место. К этой теме мы еще будем возвращаться – вместе с командой, с тренером.

В принципе движемся вперед, все футболисты стараются и с огромным желанием приезжают в национальную команду. Но пока никак не получается сыграть оптимальным составом.

Меня устраивает самоотдача ребят. Коллектив движется – становится увереннее, сыграннее, появляется взаимопонимание. Знаете, я вот был на сборах и могу сказать – времени мало, сами сборы очень короткие, сложно все успеть наработать. Вот, например, Кокорин и Смолов выходили вместе впервые за долгое время. Понятно, что сразу взаимопонимание идеальным не станет.

Но, с другой стороны, мы это уже проходили на Кубке конфедераций. Перед самим турниром были средние игры, а потом команда провела полноценный сбор, ребята вместе поработали и на Кубке конфедераций выглядели прилично. Жаль, конечно, что не вышли из группы, этих двух матчей нам не хватило. Ведь команда прибавляла по ходу турнира, – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (29)
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Chernyi Lis
1507967531
достал уже болтать про высокие места какие то..
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polt
1507968914
Блажен кто верует. Идиот.
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sobaka120982
1507971045
По ходу только мудко и верит))) смешно
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Ker0s
1507973811
За шоколадные медали только можно побороться с такой игрой.
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Аид666
1507978003
не реально... по двум последним играм ничего не изменилось
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3a zenit
1507979953
а куда делось-мы всех порвём и выиграем кубок мира!?За слова мудак...ой простите Мудко...отвечать нужно!
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за ЦСКА с 1980г
1507980528
судя по его словам,он радеет не за футбол,а за свою зарплату..
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Одинокий волк Маквейд
1508247632
Забавно эта статья смотрится рядом с *Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА*.
Ответить
Svoysvoemubrat
1508247925
Самое грустное, что ему по-любому ничего не будет.
Ответить
Сибирь за Спартак
1508248039
Бороться наши умеют, а играть нет.
Ответить
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