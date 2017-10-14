Мутко надеется, что сборная России на ЧМ-2018 будет бороться за самое высокое место

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко выразил надежду на успешное выступление сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018. Функционер ожидает как минимум выхода национальной команды из группы.

«Предстоящие контрольные матчи как раз должны показать, каких целей мы способны достичь. Конечно, есть желание как минимум выйти из группы. И потом побороться за самое высокое место. К этой теме мы еще будем возвращаться – вместе с командой, с тренером.

В принципе движемся вперед, все футболисты стараются и с огромным желанием приезжают в национальную команду. Но пока никак не получается сыграть оптимальным составом.

Меня устраивает самоотдача ребят. Коллектив движется – становится увереннее, сыграннее, появляется взаимопонимание. Знаете, я вот был на сборах и могу сказать – времени мало, сами сборы очень короткие, сложно все успеть наработать. Вот, например, Кокорин и Смолов выходили вместе впервые за долгое время. Понятно, что сразу взаимопонимание идеальным не станет.

Но, с другой стороны, мы это уже проходили на Кубке конфедераций. Перед самим турниром были средние игры, а потом команда провела полноценный сбор, ребята вместе поработали и на Кубке конфедераций выглядели прилично. Жаль, конечно, что не вышли из группы, этих двух матчей нам не хватило. Ведь команда прибавляла по ходу турнира, – сказал Мутко.