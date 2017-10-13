Мутко подтвердил, что Месси сыграет за сборную Аргентины против России

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в товарищеском матче против России. Данную информацию подтвердил президент РФС Виталий Мутко.

«Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Месси будет участвовать в этом матче, договор предусматривает, что обе сборные (Аргентины и Испании) будут играть с нами основными составами. В том числе будет Месси», – сказал Мутко.

Напомним, встречу против Аргентины россияне проведут 11 ноября. Спустя три дня сборная России проведет товарищеский матч с Испанией.