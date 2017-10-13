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    Мутко подтвердил, что Месси сыграет за сборную Аргентины против России

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в товарищеском матче против России. Данную информацию подтвердил президент РФС Виталий Мутко.

    «Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Месси будет участвовать в этом матче, договор предусматривает, что обе сборные (Аргентины и Испании) будут играть с нами основными составами. В том числе будет Месси», – сказал Мутко.

    Напомним, встречу против Аргентины россияне проведут 11 ноября. Спустя три дня сборная России проведет товарищеский матч с Испанией.

    Источник: Р-Спорт

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    13.10.2017 17:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 октября 2017, 19:46

      Месси то в курсах вообще?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67581

      portero 13 октября 2017, 18:57

      так уверенно , контракт на рекламу Месси хороший подогнали значит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2017, 18:32

      мне бы селфи с ним сделать где его поймать можно не подскажете

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2017, 18:24

      месси конечно приедет как оговорено но на матч не выйдет на лавке посидит полюбуется стадионом и отдохнёт так как другие за него . справятся но уж если мы 3 штука закинем то тогда спасать выйдет. Прошу не ругать его и меня. СПАСИБО

      3
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    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 13 октября 2017, 18:11

      А Мутко-то шевелится, а Мутко-то договаривается, а Мутко-то иногда и выдаёт результат!!...))
      А вообще новость приятная, хороший расклад, великолепный спарринг!!

      7
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 13 октября 2017, 18:05

      Значит Месси специально получит незначительную травму, которая позволит ему не участвовать в матче с России.

      8
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      Рейтинг: +64

      play boy 13 октября 2017, 18:01

      Ну вот и посмотрим на что действительно способна наша сборная России.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > play boy 13 октября 2017, 18:08

      На что Мутко способен,скорее...)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 октября 2017, 18:00

      Дожили: Мудко состав сборной Аргентины определяет на игру. А всё говорят, что мы не футбольная страна.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 13 октября 2017, 17:55

      а сам месси об этом хоть знает

      7
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    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 13 октября 2017, 17:52

      Мудко Месси в основной состав автоматом поставил? Красава. Скоро так будет договариваться о чемпионе России заранее.

      2
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