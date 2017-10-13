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  • Мутко подтвердил, что Месси сыграет за сборную Аргентины против России

Мутко подтвердил, что Месси сыграет за сборную Аргентины против России

13 октября 2017, 17:45
13

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в товарищеском матче против России. Данную информацию подтвердил президент РФС Виталий Мутко.

«Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Месси будет участвовать в этом матче, договор предусматривает, что обе сборные (Аргентины и Испании) будут играть с нами основными составами. В том числе будет Месси», – сказал Мутко.

Напомним, встречу против Аргентины россияне проведут 11 ноября. Спустя три дня сборная России проведет товарищеский матч с Испанией.

Источник: Р-Спорт
Товарищеские матчи Россия Аргентина Месси Лионель Мутко Виталий
Комментарии (13)
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SunRomeS
1507906181
Спасибо, что обеспечил нам разгром, похлопай сам себе и со спокойной душой иди ложись в кроватку и выдумывай нового великого, непогрешимого и непобедимого тренера! Браво, отмыв денег удался!
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Garrincha58
1507906335
Месси позвонил и сказал о кей Виталий я приеду!
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bset
1507906377
Мудко Месси в основной состав автоматом поставил? Красава. Скоро так будет договариваться о чемпионе России заранее.
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серега кашин
1507906547
а сам месси об этом хоть знает
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Eddyson
1507906816
Дожили: Мудко состав сборной Аргентины определяет на игру. А всё говорят, что мы не футбольная страна.
Ответить
play boy
1507906868
Ну вот и посмотрим на что действительно способна наша сборная России.
Ответить
BRO_football
1507907148
Значит Месси специально получит незначительную травму, которая позволит ему не участвовать в матче с России.
Ответить
insider_retro
1507907496
А Мутко-то шевелится, а Мутко-то договаривается, а Мутко-то иногда и выдаёт результат!!...)) А вообще новость приятная, хороший расклад, великолепный спарринг!!
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Полная Канистра
1507908262
месси конечно приедет как оговорено но на матч не выйдет на лавке посидит полюбуется стадионом и отдохнёт так как другие за него . справятся но уж если мы 3 штука закинем то тогда спасать выйдет. Прошу не ругать его и меня. СПАСИБО
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Полная Канистра
1507908746
мне бы селфи с ним сделать где его поймать можно не подскажете
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