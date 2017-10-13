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    В ФИФА довольны ходом продаж билетов на ЧМ-2018

    В ФИФА удовлетворены ходом первого этапа продажи билетов на ЧМ-2018.

    Ранее сообщалось, что на матчи чемпионата мира в России было подано около 3,5 миллиона заявок.

    «Мы можем подтвердить, что удовлетворены первым периодом продажи билетов. Поскольку продажи билетов продолжаются, мы не в состоянии делать окончательные выводы.

    Как правило, мы воздерживаемся от сравнения продаж билетов на двух разных чемпионатах мира, так как обстоятельства различаются. В случае с Россией мы видели, например, на Кубке конфедераций, что болельщики, как правило, заказывают билеты в последний момент», – заявили в ФИФА.

    Источник: Р-Спорт

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    13.10.2017 15:05
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