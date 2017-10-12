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    Мутко: «Россия на ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске. Это дом игроков сборной»

    Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что сборная России во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в Новогорске.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье уже подготовлены два полноразмерных поля для национальной команды.

    «Конечно, сборная будет работать на базе в Новогорске во время чемпионата мира. Прекрасные условия, два роскошных футбольных газона будет в их распоряжении, вся система восстановления, реабилитации, отдельно мы реконструируем корпус.

    Сборная спустя 25 лет вернулась в Новогорск и будет иметь возможность работать в Новогорске – и главная, и молодежная. Думаю, что все правильно. Это очень удобно. А чего нам по гостиницам мотаться? Новогорск – это дом футболистов сборной», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2017 18:53
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