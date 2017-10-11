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    Игроков сборной Венесуэлы перед матчем с Парагваем пытались соблазнить парагвайские девушки

    Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель рассказал, что перед заключительным матчем южноамериканского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против Парагвая игроков его команды пытались соблазнить в отеле парагвайские девушки. Цель – сбить команду с предматчевого настроя.

    Напомним, что для «гуарани» встреча с венесуэльцами была решающей, поскольку только в случае победы команда могла рассчитывать на путевку в Россию.

    В итоге матч закончился минимальной победой Венесуэлы, которая заняла по итогам южноамериканского отбора последнее место.

    Источник: Twitter

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    11.10.2017 18:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 октября 2017, 21:24

      После такого заголовка ожидал увидеть совсем другое видео!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 октября 2017, 20:46

      Все теперь хотят сыграть с Россией ... Решающий матч... И пусть их сбивают с предматчевого настроя .. хоть накануне хоть за два дня...Мне кажется это наш шанс на ЧМ ?!!

      2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 11 октября 2017, 19:49

      Венесуэла в плюсе, но в заднице... Парагвай и девушки в минусе... Жизнь во всей её красоте и непредсказуемости!!!...))

      6
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 19:34

      Неплохо бы оказаться на месте венесуэльцев, говорят парагвайки очень симпатичные.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 октября 2017, 18:45

      Хреновым танцорам...тьфу футболерам....всегда девушки мешают..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Чикомас 11 октября 2017, 19:23

      Ну так не такие уж хреновые, раз оставили Парагвай не у дел.

      4
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      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони > Torvald64 11 октября 2017, 21:17

      так наоборот, парагвай продул, хреново поработали чё то

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