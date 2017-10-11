Игроков сборной Венесуэлы перед матчем с Парагваем пытались соблазнить парагвайские девушки

После такого заголовка ожидал увидеть совсем другое видео!
Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель рассказал, что перед заключительным матчем южноамериканского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против Парагвая игроков его команды пытались соблазнить в отеле парагвайские девушки. Цель – сбить команду с предматчевого настроя.
Напомним, что для «гуарани» встреча с венесуэльцами была решающей, поскольку только в случае победы команда могла рассчитывать на путевку в Россию.
В итоге матч закончился минимальной победой Венесуэлы, которая заняла по итогам южноамериканского отбора последнее место.
twit text
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 11 октября 2017 г.