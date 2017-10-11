Пицци готов к увольнению из сборной Чили

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци готов взять на себя ответственность за неудачное выступление команды в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

«Я говорил еще на прошлой неделе, что мой контракт заканчивается в этой ситуации. Хотя решение остается за руководством, мы должны поговорить и оценить то, что они хотят, и постараться выбрать лучший для всех вариант.

Я же готов покинуть команду. Я тот, кто выбирал игроков, тактику и поэтому я повторяю, что беру на себя ответственность за этот результат», – сказал Пицци.

Напомним, что 49-летний испанец возглавил сборную Чили в январе 2016 года.