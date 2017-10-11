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    Смолов после ничьей с Ираном процитировал Тютчева

    Сборная России сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в рамках товарищеской встречи.

    Нападающий Федор Смолов после матча опубликовал пост со своей фотографией с поля «Казань Арены». Игрок подписал пост строкой из произведения «Умом Россию не понять» Федора Тютчева.

    «В Россию можно только верить!» – написал 27-летний форвард.

    Встреча стала для Смолова первой в качестве капитана сборной. Он провел на поле 83 минуты и был заменен на Антона Заболотного.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    11.10.2017 01:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 14:45

      А есть ещё выражение К.С. Станиславского , Федя ! Тебе процитировать? Не надо отждествлять команду вашу со страной.

      0
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      Рейтинг: +13

      Lupus-13 11 октября 2017, 07:10

      Думаю он с удивлением узнал, что процитировал Тютчева.

      3
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > Lupus-13 11 октября 2017, 09:04

      Да он до сих пор не знает...

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