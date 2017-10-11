Смолов после ничьей с Ираном процитировал Тютчева

А есть ещё выражение К.С. Станиславского , Федя ! Тебе процитировать? Не надо отждествлять команду вашу со страной.
Сборная России сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в рамках товарищеской встречи.
Нападающий Федор Смолов после матча опубликовал пост со своей фотографией с поля «Казань Арены». Игрок подписал пост строкой из произведения «Умом Россию не понять» Федора Тютчева.
«В Россию можно только верить!» – написал 27-летний форвард.
Встреча стала для Смолова первой в качестве капитана сборной. Он провел на поле 83 минуты и был заменен на Антона Заболотного.
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