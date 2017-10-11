Смолов после ничьей с Ираном процитировал Тютчева

Сборная России сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в рамках товарищеской встречи.

Нападающий Федор Смолов после матча опубликовал пост со своей фотографией с поля «Казань Арены». Игрок подписал пост строкой из произведения «Умом Россию не понять» Федора Тютчева.

«В Россию можно только верить!» – написал 27-летний форвард.

Встреча стала для Смолова первой в качестве капитана сборной. Он провел на поле 83 минуты и был заменен на Антона Заболотного.