Газзаев: «В России на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев»

Депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что нужно умело компенсировать присутствие сильных иностранных игроков в российских клубах доморощенными футболистами. По его мнению, полностью отказываться от легионеров нельзя.

– Что скажете про матч Россия – Корея?

– Я был занят подготовкой и руководством командой «Лидер-65», не мог посмотреть матч первой сборной и, следовательно, дать оценку качеству игры. Но то, что результат положительный, – уже плюс.

– Заключительный вопрос – про лимит на легионеров. Тема опять горячо обсуждается после Президентского совета по спорту.

– Обойтись вообще без легионеров – невозможно. Чтобы быть конкурентоспособными в Европе, надо укрепляться действительно сильными иностранными футболистами. Взгляните на состав «МЮ» – против ЦСКА вышло только два англичанина. Клубы, выступающие в еврокубках, должны давать результат – ведь именно по таким матчам будут судить об уровне футбола в России.

Но при этом очень важно соблюсти баланс. Учитывать традиции, принимать в расчет отношение болельщиков к тому, как должны комплектоваться команды. Российскому клубу необходим костяк из доморощенных футболистов. В ЦСКА у меня были Карвальо, Вагнер, Красич, Рахимич, Жо, украшавшие наш чемпионат и позволявшие нам на равных играть с ведущими клубами мира. Но при этом был кулак из россиян: Акинфеев, Жирков, братья Березуцкие, Игнашевич, Алдонин, появились Дзагоев с Мамаевым. Те же Алан с Павлом росли благодаря конкуренции с легионерами. Условно говоря, на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев.