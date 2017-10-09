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  • Газзаев: «В России на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев»

Газзаев: «В России на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев»

9 октября 2017, 06:09
8

Депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что нужно умело компенсировать присутствие сильных иностранных игроков в российских клубах доморощенными футболистами. По его мнению, полностью отказываться от легионеров нельзя.

– Что скажете про матч Россия – Корея?

– Я был занят подготовкой и руководством командой «Лидер-65», не мог посмотреть матч первой сборной и, следовательно, дать оценку качеству игры. Но то, что результат положительный, – уже плюс.

– Заключительный вопрос – про лимит на легионеров. Тема опять горячо обсуждается после Президентского совета по спорту.

– Обойтись вообще без легионеров – невозможно. Чтобы быть конкурентоспособными в Европе, надо укрепляться действительно сильными иностранными футболистами. Взгляните на состав «МЮ» – против ЦСКА вышло только два англичанина. Клубы, выступающие в еврокубках, должны давать результат – ведь именно по таким матчам будут судить об уровне футбола в России.

Но при этом очень важно соблюсти баланс. Учитывать традиции, принимать в расчет отношение болельщиков к тому, как должны комплектоваться команды. Российскому клубу необходим костяк из доморощенных футболистов. В ЦСКА у меня были Карвальо, Вагнер, Красич, Рахимич, Жо, украшавшие наш чемпионат и позволявшие нам на равных играть с ведущими клубами мира. Но при этом был кулак из россиян: Акинфеев, Жирков, братья Березуцкие, Игнашевич, Алдонин, появились Дзагоев с Мамаевым. Те же Алан с Павлом росли благодаря конкуренции с легионерами. Условно говоря, на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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vovan55
1507522916
да, газзаев сделал великую команду...везде нужен грамотный подход... он это сумел...
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Nerlinger
1507528175
Вагнер сейчас очень нужен!!! Молодёжи нужно у кого то опыт перенимать
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Dominator777
1507530639
В Европе давно поняли, что конкуренция - прогресс футбола. Поэтому там частенько появляются молодые "звезды". У них слова "лимит на легионеров" отсутствуют в принципе, поэтому футбол зрелищный и смотрится интересно (даже в чемпионшипе). У нас - "привязка" к паспорту, отсутствие конкуренции и следовательно деградация футбола, в связи с чем футбол большей частью - унылое и скучное "зрелище". Хомяк прав на 1000%.
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DOCTOR PENALTY
1507533207
Для каждого Дзюбы надо покупать Халка, иначе никак не идёт
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chempion_cska
1507534026
Да, были времена, остались одни воспоминания, друзья!
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EcioAuditore
1507535933
Ограничения есть за рубежом, но там совсем по другому называется, а нам от лимита нужно уйти совсем, ограничить, да и с з/п подумать как их ограничить в рамки, ну и переход от молодежи во взрослую жизнь!
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sidul1
1507548244
Если Путин сказал,что хочет видеть наш футбол уровня ФНЛ,так и будет.Будем смотреть Англию и тд.А Газзаев думает:"так же как вы Владимир Владимирович"!По другому нельзя!
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nemolod
1507578971
Конкуренция появится,когда во всех лигах останутся только финансово обеспеченные клубы-тогда за работу как тренеры,так и игроки будут держаться и каждый из них будет знать,что за его спиной уже ждут его заменить так как это происходит в Европе и Америке,причем это коснется всех,в том числе и легионеров!
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