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    Газзаев: «В России на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев»

    Депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что нужно умело компенсировать присутствие сильных иностранных игроков в российских клубах доморощенными футболистами. По его мнению, полностью отказываться от легионеров нельзя.

    – Что скажете про матч Россия – Корея?

    – Я был занят подготовкой и руководством командой «Лидер-65», не мог посмотреть матч первой сборной и, следовательно, дать оценку качеству игры. Но то, что результат положительный, – уже плюс.

    – Заключительный вопрос – про лимит на легионеров. Тема опять горячо обсуждается после Президентского совета по спорту.

    – Обойтись вообще без легионеров – невозможно. Чтобы быть конкурентоспособными в Европе, надо укрепляться действительно сильными иностранными футболистами. Взгляните на состав «МЮ» – против ЦСКА вышло только два англичанина. Клубы, выступающие в еврокубках, должны давать результат – ведь именно по таким матчам будут судить об уровне футбола в России.

    Но при этом очень важно соблюсти баланс. Учитывать традиции, принимать в расчет отношение болельщиков к тому, как должны комплектоваться команды. Российскому клубу необходим костяк из доморощенных футболистов. В ЦСКА у меня были Карвальо, Вагнер, Красич, Рахимич, Жо, украшавшие наш чемпионат и позволявшие нам на равных играть с ведущими клубами мира. Но при этом был кулак из россиян: Акинфеев, Жирков, братья Березуцкие, Игнашевич, Алдонин, появились Дзагоев с Мамаевым. Те же Алан с Павлом росли благодаря конкуренции с легионерами. Условно говоря, на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 06:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 9 октября 2017, 22:56

      Конкуренция появится,когда во всех лигах останутся только финансово обеспеченные клубы-тогда за работу как тренеры,так и игроки будут держаться и каждый из них будет знать,что за его спиной уже ждут его заменить так как это происходит в Европе и Америке,причем это коснется всех,в том числе и легионеров!

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 октября 2017, 14:24

      Если Путин сказал,что хочет видеть наш футбол уровня ФНЛ,так и будет.Будем смотреть Англию и тд.А Газзаев думает:"так же как вы Владимир Владимирович"!По другому нельзя!

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 9 октября 2017, 10:58

      Ограничения есть за рубежом, но там совсем по другому называется, а нам от лимита нужно уйти совсем, ограничить, да и с з/п подумать как их ограничить в рамки, ну и переход от молодежи во взрослую жизнь!

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 9 октября 2017, 10:27

      Да, были времена, остались одни воспоминания, друзья!

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 10:13

      Для каждого Дзюбы надо покупать Халка, иначе никак не идёт

      2
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 9 октября 2017, 09:30

      В Европе давно поняли, что конкуренция - прогресс футбола. Поэтому там частенько появляются молодые "звезды". У них слова "лимит на легионеров" отсутствуют в принципе, поэтому футбол зрелищный и смотрится интересно (даже в чемпионшипе). У нас - "привязка" к паспорту, отсутствие конкуренции и следовательно деградация футбола, в связи с чем футбол большей частью - унылое и скучное "зрелище". Хомяк прав на 1000%.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 октября 2017, 08:49

      Вагнер сейчас очень нужен!!! Молодёжи нужно у кого то опыт перенимать

      5
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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 октября 2017, 07:21

      да, газзаев сделал великую команду...везде нужен грамотный подход... он это сумел...

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