Зарплата Сандро в «Ювентусе» может составить семь миллионов

«Ювентус» готовит новый контракт с защитником Алексом Сандро. Как сообщается, клуб согласен повысить зарплату бразильца. По новому соглашению предполагается, что базовый оклад Сандро составит пять миллионов евро, а с учетом различных бонусов почти семь миллионов. Срок контракта предположительно будет рассчитан до 2022 года. По текущему соглашению Сандро зарабатывает 2,8 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате Италии четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.