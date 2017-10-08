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    Зарплата Сандро в «Ювентусе» может составить семь миллионов

    «Ювентус» готовит новый контракт с защитником Алексом Сандро. Как сообщается, клуб согласен повысить зарплату бразильца. По новому соглашению предполагается, что базовый оклад Сандро составит пять миллионов евро, а с учетом различных бонусов почти семь миллионов. Срок контракта предположительно будет рассчитан до 2022 года. По текущему соглашению Сандро зарабатывает 2,8 миллиона евро в год.

    В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате Италии четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Tribalfootball

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    08.10.2017 11:12
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 октября 2017, 14:13

      В Англии больше дадут.

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 8 октября 2017, 11:51

      перебор

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